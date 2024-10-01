Хотят денег: власти спрогнозировали рост тарифов на ЖКУ до 2027 года

В 2025 году платежи проиндексируют в зависимости от темпов изменения цен на газоснабжение и электроэнергию и прогнозируемой инфляции. При утверждении тарифов на 2025–2027 годы также будут учтены дополнительные расходы на инвестиционные проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры. С учётом этих факторов средний рост платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году составит 11,9%. В 2026 году ЖКУ подорожают на 5,4%, в 2027 году — на 4,8%.

Ожидается, что тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастут в среднем на 12,6%, с 1 июля 2026 года они повысятся на 5,2%, а с 1 июля 2027 года — на 4%. Тарифы на газ с 1 июля 2025 года вырастут на 10,3%, с 1 июля 2026 года цена вырастет на 4,3%, с 1 июля 2027 года — на 4%.

Традиционно тарифы на ЖКУ индексируют 1 июля.

источник: ЦИАН