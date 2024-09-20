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В Симферополе разбираются со стихийными свалками. На очереди - свалка на ул. Внешняя
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе разбираются со стихийными свалками. На очереди — свалка на ул. Внешняя

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 11:04 20.09.2024

В рамках муниципального контракта, заключенного департаментом городского хозяйства, сотрудники подрядной организации с помощью специальной техники приступили к сбору и вывозу навалов мусора.

Планируется вывезти около двух с половиной тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов и строительного мусора. Работы будут завершены до 20 ноября, — подчеркивает начальник департамента городского хозяйства Эмин Набиев.

Напоминаем, что за несанкционированный сброс мусора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для физических лиц он составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для ИП — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей.

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Администрация города Симферополя призывает гостей и жителей соблюдать чистоту и не мусорить. О фактах незаконного сброса мусора просим сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12 или в полицию по номеру – 102.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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