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До конца года в Симферопольском районе будет проведена замена 25 трансформаторных подстанций

До конца года в Симферопольском районе будет проведена замена 25 трансформаторных подстанций

Опубликовал: CrimeaPRESS в Энергетика Крыма 14:17 13.12.2023

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что ГУП РК «Крымэнерго» проводит ревизию электросетей и до 25 декабря сформирует перечень трансформаторных подстанций, которые необходимо заменить. Он уточнил, что в первую очередь речь идет об оборудовании, расположенном в частном секторе.

Средства на эти работы будут выделены из доходной части бюджета «Крымэнерго». В текущем году на замену трансформаторных подстанций уже направлено 50 млн. рублей. В среднем стоимость одной модульной установки составляет 1,5–2 млн. рублей, – пояснил Аксёнов.

По его словам, наибольшее количество обращений по вопросам работы сетей электроснабжения поступает от жителей Симферопольского района. В связи с этим в муниципалитете до конца года будет проведена замена 25 трансформаторных подстанций.

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Глава РК уточнил, что в следующем году для проведения аналогичных работ в Крыму планируется направить около 500 млн. рублей, на ремонт и модернизацию сетей – до 1 млрд. рублей в рамках инвестиционной программы.

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