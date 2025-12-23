До конца СВО: раньше нормально функционирующего мобильного интернета в Крыму ждать не стоит

Ограничения работы мобильного интернета в Крыму будут периодически осуществляться вплоть до конца специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».
К сожалению, во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью… Интернет сегодня может служить как добрым, так и плохим целям, поэтому противник зачастую эти вещи использует. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут, – сказал руководитель региона.
Аксенов призвал крымчан и гостей полуострова с пониманием отнестись к этой ситуации и по возможности адаптироваться к этим ограничениям. По его словам, отключения мобильного интернета в Крыму оправданы.
Понятно, что застраховаться от всех возможных вариантов, наверное, невозможно никогда. Но данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность в Крыму, – добавил глава республики.
Ранее Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и других.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: связь в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: связь в Крыму