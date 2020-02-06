«Доброволец» усадил за стол переговоров участников конфликта в балаклавском СТ «Горняк»

В конфликтной ситуации, возникшей в балаклавском СТ «Горняк», наметились конструктивные сдвиги. Об этом рассказали в пресс-службе Общественного Движения «Доброволец». Как мы уже сообщали, представители садового товарищества «Горняк» обратились к руководителю ОД «Доброволец» — депутату Совета Балаклавского МО, члену регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрию Голикову с просьбой о помощи в урегулировании конфликтной ситуации, создавшейся внутри сообщества. Он предложил сесть за стол переговоров всем участникам конфликта.

Накануне состоялась встреча всех участников спора — при посредничестве депутатов Балаклавского МО Дмитрия Голикова, Виталия Аржевикина, председателя Ассоциации садоводов Севастополя Людмилы Хрусталёвой и помощника депутата Законодательного Собрания Севастополя второго созыва Василия Зубенко Андрея Павлова.

Достаточно эмоциональный диалог в итоге привёл к ряду совместных решений. Одним из которых стало создание рабочей группы, в которую вошли и депутаты, и общественники. Рабочая группа которая проработает все вопросы в преддверии общего собрания СТ «Горняк». До полного урегулирования всех нюансов ещё далеко, но следует отметить, что положительная динамика налицо. У садоводов достаточно проблем, и распри внутри коллектива только добавляют им остроты, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

По словам общественников, до решения всех проблем еще далеко, но ситуация уже выходит из тупика. «Посредники» справились со своей задачей: начало мирного урегулирования положено.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».