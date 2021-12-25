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Добрый совет: не стоит рисковать и ехать на плато Ай-Петри. Даже на «полном приводе»

Добрый совет: не стоит рисковать и ехать на плато Ай-Петри. Даже на «полном приводе»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:04 25.12.2021

Ни в коем случае не отпугиваем клиентов у всех, кто построил бизнес на снежном отдыхе в горах Крыма. В частности, на плато Ай-Петри. Да и пугать никого не хотим…

Добрый совет: не стоит рисковать и ехать на плато Ай-Петри. Даже на «полном приводе»

Просто дадим добрый совет (и обоснуем его) автолюбителям и лыжникам. Не стоит ехать туда на своем железном коне, даже полноприводном. Все дело в том, что на Ай-Петри «небольшой плюс», пока не оттепель, но снег мокрый, вязкий. Для катания на лыжах, «ватрушках», снегоходах не подходит вообще.

Добрый совет: не стоит рисковать и ехать на плато Ай-Петри. Даже на «полном приводе»

Еще один довод — дорога через Соколиное превратилась в опасную кашу, в которой и на четырех ведущих легко уйти в занос и завязнуть в снегу на обочине под склон. Не верите? Помониторьте группы ВК Погода на Ай-Петри и Ай-Петри, 26 км, 26 км.

Добрый совет: не стоит рисковать и ехать на плато Ай-Петри. Даже на «полном приводе»

Только спустились через Соколиное. Дороги нет. Вязнет полный привод. 3 км от подъёмника ехали 7 часов. Несколько машин остались в карманах, людей спустили вниз.

На выходных на гору будет как минимум сложно подняться даже для полного привода, около 8 вечера температура пошла в плюс, и дорога на спуск в Соколиное превратилась в кашу!

Дорога из Соколиного на вершину, сегодня выглядела так. Многие начали спуск около 16 часов, а закончили его в 23.00. Поэтому трезво оценивайте силы своих железных коней! Всем позитива, — впечатления очевидцев.

https://vk.com/aipetri_26

Еще два нюанса – со стороны Ялты дорога закрыта. А синоптики и МЧС предупреждают о сходе лавин. Понятно, что Ай-Петри – не Эльбрус, но все равно приятного мало.

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Добрый совет: не стоит рисковать и ехать на плато Ай-Петри. Даже на «полном приводе»

https://vk.com/aipetri_26

Добрый совет: не стоит рисковать и ехать на плато Ай-Петри. Даже на «полном приводе»

Добрый совет: не стоит рисковать и ехать на плато Ай-Петри. Даже на «полном приводе»

Фото: ВК, Ай-Петри, 26 км, Погода на Ай-Петри, Юра Полищук, Иван Николаенко.

Добрый совет: не стоит рисковать и ехать на плато Ай-Петри. Даже на «полном приводе»

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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