Добычу песка близ Бакальской косы запретят, ну-ну…

Запоздалое решение, которое «на контроле».

Совет министров Крыма подготовил изменения в закон «О недрах», которые помогут решить проблемы добычи морского песка в районе Бакальской косы. Об этом сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

По его словам, все проблемные вопросы добычи песка неоднократно обсуждали на заседаниях республиканского Совмина. Были и обращения в надзорные органы.

По поручению Главы Республики Крым проведены переговоры с руководством Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. До федеральных органов доведена информация о нанесении ущерба экологии в регионе. В скором времени работы будут остановлены, — отметил Гоцанюк.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой аннулировать лицензию на добычу песка в районе ландшафтного парка «Бакальская коса» в северо-западной части полуострова.

Не стали ли все эти «благие меры» запоздалыми? Уже не один год экологи и местные жители «били во все колокола»: песчаная коса размывалась водой. Жители близлежащего посёлка Стерегущее прямо указывали: Бакальскую косу уничтожает добыча песка в акватории неподалеку.

Только осенью 2019 года ученые пришли к трактовке, что, возможно, на ее (Бакальской косы – ред.) исчезновение влияет добыча песка. Нужно помнить, что лицензию на добычу песка выдает Федеральное агентство по недропользованию, — заявил в интервью корреспонденту «Вести Крым» министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.

Он также отметил, что ведомство получило от Федерального агентства по недропользованию письмо с извещением о том, что лицензия на добычу песка в районе Бакальской косы приостановлена.

На данный момент представители Росприроднадзора осуществляют мониторинг района с целью предотвратить добычу песка, — подытожил министр.

Интересно, что добычу морского песка в нескольких километрах от Бакальской косы разрешили еще при Украине, в 2014-м лицензию продлили в Минприроды РФ. На протяжении последнего года специалисты отмечают значительное сокращение площади косы. По данным сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, которые она обнародовала в июле прошлого года, площадь природной песчаной насыпи уменьшилась на 14,5 гектара. А предыдущие замеры констатировали сокращение площади на 8 гектаров.

В начале 2020 года Бакальскую косу попросту размыло. Раньше по ней была грунтовая дорога, сейчас ее нет. Да и сама коса превратилась в островки. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская язвительно комментирует :