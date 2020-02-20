Добычу песка близ Бакальской косы запретят, ну-ну…

Совет министров Крыма подготовил изменения в закон «О недрах», которые помогут решить проблемы добычи морского песка в районе Бакальской косы. Об этом сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.
По его словам, все проблемные вопросы добычи песка неоднократно обсуждали на заседаниях республиканского Совмина. Были и обращения в надзорные органы.
По поручению Главы Республики Крым проведены переговоры с руководством Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. До федеральных органов доведена информация о нанесении ущерба экологии в регионе. В скором времени работы будут остановлены, — отметил Гоцанюк.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой аннулировать лицензию на добычу песка в районе ландшафтного парка «Бакальская коса» в северо-западной части полуострова.
Не стали ли все эти «благие меры» запоздалыми? Уже не один год экологи и местные жители «били во все колокола»: песчаная коса размывалась водой. Жители близлежащего посёлка Стерегущее прямо указывали: Бакальскую косу уничтожает добыча песка в акватории неподалеку.
Только осенью 2019 года ученые пришли к трактовке, что, возможно, на ее (Бакальской косы – ред.) исчезновение влияет добыча песка. Нужно помнить, что лицензию на добычу песка выдает Федеральное агентство по недропользованию, — заявил в интервью корреспонденту «Вести Крым» министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.
Он также отметил, что ведомство получило от Федерального агентства по недропользованию письмо с извещением о том, что лицензия на добычу песка в районе Бакальской косы приостановлена.
На данный момент представители Росприроднадзора осуществляют мониторинг района с целью предотвратить добычу песка, — подытожил министр.
Интересно, что добычу морского песка в нескольких километрах от Бакальской косы разрешили еще при Украине, в 2014-м лицензию продлили в Минприроды РФ. На протяжении последнего года специалисты отмечают значительное сокращение площади косы. По данным сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, которые она обнародовала в июле прошлого года, площадь природной песчаной насыпи уменьшилась на 14,5 гектара. А предыдущие замеры констатировали сокращение площади на 8 гектаров.
В начале 2020 года Бакальскую косу попросту размыло. Раньше по ней была грунтовая дорога, сейчас ее нет. Да и сама коса превратилась в островки. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская язвительно комментирует:
На Бакальской косе обещают остановить добычу песка. Ну надо же! Не прошло и года! Хотя я уже несколько лет борюсь с этим безобразием. Знаю, что Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уже взял на свой контроль этот вопрос.
В чём суть проблемы. По воде ходят здоровенные судна (в стиле анимешного технопанка). Они забирают песок, а из-за этого вокруг страдает природа и меняется климат.
Во-первых, уничтожается Бакальская коса. Это одно из крымских уникальных мест!
Во-вторых, рядом есть село Стерегущее. Так вот, туда не едут туристы: на берегу моря стоят баррикады из водорослей — растения выбрасывает на сушу из-за злополучной добычи песка. И убирать эти сорняки запрещено законом! В итоге водоросли гниют и, простите, воняют на всю округу. А загорать в противогазе, знаете ли, не всем по кайфу.
Местные приходили ко мне со слезами на глазах. Я писала обращения и в Министерство экологии РФ, и в Роспотребнадзор, и в Институт РАН. Ответы везде одинаковые: «Идите лесом! Проблемы нет! Климат не меняется!»
А тут случилось что-то невероятное — сродни обнаружению жизни на Марсе! Власть признала, что от добычи песка экология Крыма терпит страшный ущерб. И Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк пообещал, что незаконная добыча песка будет скоро остановлена. Ждём и верим, но держим на контроле!