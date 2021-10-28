Доходы бюджета Севастополя увеличились почти на 18 млрд рублей

Сегодня в ходе пленарного заседания Законодательного Собрания в двух чтениях были приняты изменения в Закон «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Проект представил заместитель губернатора Алексей Парикин.

Согласно документу, изменяется сумма основных параметров бюджета Севастополя на 2021-2023 годы. Как отметил Алексей Парикин, поправки вызваны изменениями объема доходов бюджета в течение девяти месяцев. «Увеличение по собственным доходам связано с превышением фактически поступивших средств над кассовым планом. Общий объем доходов бюджета Севастополя увеличился почти на 18 млрд рублей, из которых 1,9 млрд составили налоговые и неналоговые доходы, 15,9 млрд – безвозмездные поступления. В составе безвозмездных поступлений 14,4 млрд занимают целевые межбюджетные трансферты, 1,9 млрд – дотации бюджету Севастополя. В целом объем доходов города Севастополя на 2021 год с учетом вышеуказанных изменений составит 70,5 млрд рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора.

Что касается расходной части бюджета 2021 года, она увеличится на 21,9 млрд рублей. Это позволит направить средства на первоочередные расходы, которые возникли в 2021 году. Среди них:

приобретение лекарственных препаратов для тяжелобольных;

погашение кредиторской задолженности по государственным контрактам учреждениям здравоохранения;

обеспечение дополнительной потребности в выдаче молочной кухни;

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт десяти образовательных учреждений в рамках поручений Президента;

на предоставление субсидии Севэлектроавтотрансу для оплаты ремонтных работ пассажирского парома «Адмирал Истомин»;

для обеспечения условий софинансирования при получении межбюджетного трансферта из федерального бюджета для приобретения 17 жилых помещений жителям осажденного Севастополя;

на погашение дефицита бюджета.

С учетом вышеперечисленных изменений параметры бюджета в 2021 году составят: объемом доходов – 70,5 млрд руб., объемов расходов – 76 млрд руб. В 2022 году: объем доходов – 52,8 млрд руб., объем расходов – 56,6 млрд руб. В 2023 году: объем доходов – 58,1 млрд руб., объем расходов – 60,2 млрд руб.

Поправки к Закону «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» приняты в двух чтениях.