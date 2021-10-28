Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Доходы бюджета Севастополя увеличились почти на 18 млрд рублей

crimeapress_news

verevo
Официально: по итогам 2019 года бюджет Крыма исполнен с дефицитом в 275,3 млн. рублей

Доходы бюджета Севастополя увеличились почти на 18 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:35 28.10.2021

Сегодня в ходе пленарного заседания Законодательного Собрания в двух чтениях были приняты изменения в Закон «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Проект представил заместитель губернатора Алексей Парикин.

Согласно документу, изменяется сумма основных параметров бюджета Севастополя на 2021-2023 годы. Как отметил Алексей Парикин, поправки вызваны изменениями объема доходов бюджета в течение девяти месяцев. «Увеличение по собственным доходам связано с превышением фактически поступивших средств над кассовым планом. Общий объем доходов бюджета Севастополя увеличился почти на 18 млрд рублей, из которых 1,9 млрд составили налоговые и неналоговые доходы, 15,9 млрд – безвозмездные поступления. В составе безвозмездных поступлений 14,4 млрд занимают целевые межбюджетные трансферты, 1,9 млрд – дотации бюджету Севастополя. В целом объем доходов города Севастополя на 2021 год с учетом вышеуказанных изменений составит 70,5 млрд рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора.

Что касается расходной части бюджета 2021 года, она увеличится на 21,9 млрд рублей. Это позволит направить средства на первоочередные расходы, которые возникли в 2021 году. Среди них:

  • приобретение лекарственных препаратов для тяжелобольных;
  • погашение кредиторской задолженности по государственным контрактам учреждениям здравоохранения;
  • обеспечение дополнительной потребности в выдаче молочной кухни;
  • на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт десяти образовательных учреждений в рамках поручений Президента;
  • на предоставление субсидии Севэлектроавтотрансу для оплаты ремонтных работ пассажирского парома «Адмирал Истомин»;
  • для обеспечения условий софинансирования при получении межбюджетного трансферта из федерального бюджета для приобретения 17 жилых помещений жителям осажденного Севастополя;
  • на погашение дефицита бюджета.

С учетом вышеперечисленных изменений параметры бюджета в 2021 году составят: объемом доходов – 70,5 млрд руб., объемов расходов – 76 млрд руб. В 2022 году: объем доходов – 52,8 млрд руб., объем расходов – 56,6 млрд руб. В 2023 году: объем доходов – 58,1 млрд руб., объем расходов – 60,2 млрд руб.

Поправки к Закону «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» приняты в двух чтениях.

Доходы бюджета Севастополя увеличились почти на 18 млрд рублей

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.