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Как мы уже https://crimeapress.info/v-krymu-pensioneram-vozvraschayut-lgotnyy-proezd/ сообщали, в Крыму пенсионерам возвращают льготный проезд в общественном транспорте.
Фото: минтранс РК

Доля безналичной оплаты проезда в Крыму за год выросла в несколько раз

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:00 08.02.2022

Доля безналичной оплаты проезда в Крыму за четвертый квартал прошлого года выросла в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Крымчане оплатили банковскими картами за последние три месяца 2021 года порядка 360 тысяч поездок. Этот показатель вырос за год почти в 2,5 раза. Такая динамика объясняется популярностью автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на маршрутах регулярных перевозок на территории региона. В настоящее время бесконтактная оплата возможна на всех городских и пригородных маршрутах в республике.

Крымчане активно пользуются возможностью безналичной оплаты проезда, поскольку она обладает рядом преимуществ: исключает контакт «из рук в руки» при передаче наличных денег водителю, что особенно актуально в период сохраняющихся ковид-ограничений, и позволяет контролировать расход средств за проезд. Кроме того, пассажиры могут экономить время и деньги — стоимость проезда ниже при оплате картой, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Банка России Ирину Яблучанскую.

АСОП также позволяет гражданам льготной категории воспользоваться правом бесплатного проезда – при считывании данных с карты таких граждан средства не списываются. Кроме того, льготный проезд предоставляется даже при нулевом балансе карты.

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Причиной невозможности рассчитаться картой (попадания ее в «стоп-лист») может стать отсутствие средств на счету или отрицательный баланс. При пополнении счета снова можно будет оплачивать проезд безналично.  Если карта продолжит находиться в «стоп-листе», необходимо обратиться в банк-эмитент.

Напомним, автоматизированная система оплаты проезда запущена на территории Крыма в 2020 году благодаря реализации проекта «Многофункциональная карта жителя Республики Крым». В дальнейшем планируется масштабировать систему на железнодорожном транспорте и междугородних рейсах.

Источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации


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