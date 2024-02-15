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Дороги и общественный транспорт. Сергей Аксёнов назвал две беды муниципалитетов

Дороги и общественный транспорт. Сергей Аксёнов назвал две беды муниципалитетов Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:58 15.02.2024

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел рабочее совещание по проблемам муниципалитетов. Выводы… скажем так, «логистические».

К сожалению, пока не удается полностью устранить проблемы в работе общественного пассажирского транспорта. Системного подхода по данному направлению в муниципалитетах нет. Напомню, что главная цель – соблюдение перевозчиками расписания в утреннее и вечернее время, актуализация маршрутов движения, — отметил Аксёнов.

Глава РК раскритиковал управленцев республиканского минтранса. От граждан продолжают поступать жалобы на работу подвижного состава, в том числе в Симферопольском, Сакском и других районах Крыма.

Еще одна беда – дороги. Особенно те, где асфальта отродясь не было.

Несмотря на то, что по законодательству жители СНТ и кооперативов должны самостоятельно поддерживать состояние дорог, зачастую это неподъемная задача для людей. Требуется проработать и при необходимости пересмотреть региональные нормативные акты, чтобы включить такие дороги в план по грейдированию. В ближайшее время эта работа будет проведена, — сказал Глава Республики.

Он также обратил внимание  на то, что в муниципалитетах давно пора завершить процедуры по организации выплат единовременной материальной помощи крымчанам, у которых во время ЧС в результате стихии в ноябре 2023 года отсутствовало электроснабжение более суток. Жалобы от людей – в избытке.

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Глядишь, к новому совещанию добавятся еще две беды – бюрократия и нерадивые чиновники на местах.

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