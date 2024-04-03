Дороги, мосты, благоустройство. Выводы Глава Крыма после поездки по Симферопольскому району

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки по Симферопольскому району посетил ряд населенных пунктов, осмотрел инфраструктурные объекты, дал оценку уровню содержания автомобильных дорог.

Вывод №1. Дороги. Необходимо привести в надлежащий порядок трассы, соединяющие Симферополь с Евпаторией, Николаевкой, Ялтой.

По этим дорогам ездят не только крымчане, но и большая часть туристов, поэтому их содержание должно стать образцовым. В ближайшее время нужно очистить трассы от мусора, организовать порубку сухостоя и покос травы, отсыпать обочины щебнем, – пояснил Глава Республики.

По его словам, порядок следует навести не только на трассах и обочинах, но и в пределах 10 метров по обеим сторонам дорог.

Вывод №2. Мосты. Глава Крыма уделил особое внимание вопросу обновления и ремонта пешеходных мостов через реки, протекающие по территории муниципального образования. Сергей Аксёнов акцентировал важность восстановления мостового сооружения через реку Салгир в селе Пионерском, которое ранее из-за подтопления было демонтировано местными властями для безопасности жителей. Будет также изучена возможность строительства автомобильной переправы на этом участке. В дополнение Глава Республики поручил укрепить пешеходный мост в селе Перевальном. В целом администрация района проведет ревизию всех мостовых сооружений муниципалитета для определения их технического состояния.

Вывод №3. Взаимоотношения садоводов и ресурсоснабжающих компаний. Как проинформировал Глава Крыма, в Симферопольском районе расположена наибольшая часть крымских садоводческих товариществ и кооперативов – всего более 300.

Совместно с председателями объединений нужно определить планы и предложения местных жителей и составить дорожную карту по переходу абонентов на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, – поручил Аксёнов.

Вывод №4. Детские площадки. Глава РК поставил задачу до 15 апреля представить крымчанам перечень детских и спортивных площадок, которые планируется построить в республике в текущем году.

Это касается как городов, так и сельской местности. Нужно актуализировать информацию по каждому селу, чтобы у людей было понимание, чего им ждать и в какие сроки, – сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов побывал в селах Доброе и Заречное.

Подводя итоги рабочей поездки, Сергей Аксёнов подчеркнул, что органы власти Республики продолжают работу над созданием благоприятных условий для жизни граждан в Симферопольском районе в частности и по Крыму в целом.

Движемся в соответствии с планами, которые озвучил наш Президент в Послании Федеральному Собранию, касательно реконструкции и модернизации учреждений здравоохранения и образования, дорожной инфраструктуры, уличного освещения и догазификации, – прокомментировал Глава РК. – Сейчас важно определить и оптимизировать все проблемные вопросы, которые накопились в муниципалитетах, для эффективного принятия решений. Эту работу выполним в полном объеме.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.