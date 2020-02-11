Дорогу на Ай-Петри со стороны Ялты перекроют из-за снега

В среду, 12 февраля движение на плато Ай-Петри со стороны Ялты будет ограничено из-за обильно выпавшего снега. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор».
Утром 12 февраля будет ограничено автомобильное движение на дороге в сторону плато Ай-Петри на время расчистки и посыпки. Просим водителей быть аккуратными и соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, – говорится в сообщении.
В обработке дорожного покрытия уже задействовали шесть единиц спецтехники.
В связи с резким ухудшением погодных условий на Южном берегу Крыма выпало большое количество снега. На обработку дорожного покрытия вышли шесть единиц специальной техники, а также уже было израсходовано 30 тонн соли и 40 тонн песко-соляной смеси, — уточнили в «Крымавтодоре».