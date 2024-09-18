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Драку в севастопольском ночном клубе разнимали сотрудники Росгвардии

Драку в севастопольском ночном клубе разнимали сотрудники Росгвардии

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:11 18.09.2024

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии пресек конфликт между посетителями и охранниками в одном из севастопольских ночных заведений, расположенных в центре города.

За помощью к правоохранителям обратились сотрудники заведения, пострадавшие от рук двух гостей ночного клуба. Прибыв на место по сигналу тревоги, росгвардейцы узнали, что зачинщиками драки стали гости в состоянии алкогольного опьянения. Они  вели себя агрессивно, на замечания не реагировали Один из них ударил охранника, а затем угрожал ему похожим на нож предметом. Агрессивные мужчины даже при виде сотрудников не перестали нарушать общественный порядок.

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Сотрудники Росгвардии передали 31-летнего и 22-летнего туристов коллегам из полиции.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

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Росгвардия в Севастополе
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