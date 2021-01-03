Две ночи в начале января в Крыму – без банковских услуг

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) — крупнейшее финансовое учреждение в Крыму – 4 и 7 января будет проводить технические работы, которые ограничат ряд функций, касающихся работы мобильного приложения и пластиковых карт.

4 и 7 января мы будем проводить технические работы для улучшения сервисов банка. 4 января с 01:00 до 05:00 будут недоступны все финансовые операции по банковским картам, а также операции в банкоматах и терминалах. 7 января с 00:00 до 09:00 не будут доступными все платежи в банкоматах и терминалах. При этом функция внесения/снятия наличных будет работать в стандартном режиме, — говорится в сообщении РНКБ.