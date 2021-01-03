Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Банки Крыма | Две ночи в начале января в Крыму – без банковских услуг

crimeapress_news

Две ночи в начале января в Крыму – без банковских услуг
Фото: rncb.ru

Две ночи в начале января в Крыму – без банковских услуг

Опубликовал: CrimeaPRESS в Банки Крыма 19:37 03.01.2021

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) — крупнейшее финансовое учреждение в Крыму – 4 и 7 января будет проводить технические работы, которые ограничат ряд функций, касающихся работы мобильного приложения и пластиковых карт.

4 и 7 января мы будем проводить технические работы для улучшения сервисов банка. 4 января с 01:00 до 05:00 будут недоступны все финансовые операции по банковским картам, а также операции в банкоматах и терминалах. 7 января с 00:00 до 09:00 не будут доступными все платежи в банкоматах и терминалах. При этом функция внесения/снятия наличных будет работать в стандартном режиме, — говорится в сообщении РНКБ.  

Две ночи в начале января в Крыму – без банковских услуг

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.