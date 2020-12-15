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Две тысячи кустов лаванды украсят территорию новой больницы имени Семашко

Две тысячи кустов лаванды украсят территорию новой больницы имени Семашко  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 20:24 15.12.2020

В Крыму продолжается реализация республиканского проекта «Лавандовый пояс».

Две тысячи кустов лаванды украсят больницу имени Семашко. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Второй день подряд «Лавандовым поясом» украшается территория у нового здания Республиканской больницы имени Н. А. Семашко. Выражаю особую благодарность всем участникам важного события. Красота спасёт мир и, уверен, поможет пациентам республиканской поликлиники быстрее справиться со всеми недугами, — рассказал вице-премьер.

Две тысячи кустов лаванды украсят территорию новой больницы имени Семашко

Также Андрей Рюмшин уточнил, что саженцы высаживают благодаря совместной работе Минсельхоза Крыма и Научно-Производственной Эфиромасличной Ассоциации Крыма. Кроме того, в больнице проводится озеленение территории при поддержке Никитского ботанического сада, а также его отделения Джанкойского питомника.

Сегодня высаживают декоративные и цветочные культуры: жимолость Шапочная, можжевельник Виргинский, самшит, лаванда, юкка, виола, роза.  Работы по озеленению территории больницы продолжатся и в последующие дни. В планах высадить порядка 600 штамбовых роз и оформить красивые цветники, — уточнил Андрей Рюмшин.

Две тысячи кустов лаванды украсят территорию новой больницы имени Семашко

Фото: минсельхоз РК.

Две тысячи кустов лаванды украсят территорию новой больницы имени Семашко  

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