Две тысячи кустов лаванды украсят территорию новой больницы имени Семашко  

В Крыму продолжается реализация республиканского проекта «Лавандовый пояс».

Две тысячи кустов лаванды украсят больницу имени Семашко. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Второй день подряд «Лавандовым поясом» украшается территория у нового здания Республиканской больницы имени Н. А. Семашко. Выражаю особую благодарность всем участникам важного события. Красота спасёт мир и, уверен, поможет пациентам республиканской поликлиники быстрее справиться со всеми недугами, — рассказал вице-премьер.

Также Андрей Рюмшин уточнил, что саженцы высаживают благодаря совместной работе Минсельхоза Крыма и Научно-Производственной Эфиромасличной Ассоциации Крыма. Кроме того, в больнице проводится озеленение территории при поддержке Никитского ботанического сада, а также его отделения Джанкойского питомника.

Сегодня высаживают декоративные и цветочные культуры: жимолость Шапочная, можжевельник Виргинский, самшит, лаванда, юкка, виола, роза. Работы по озеленению территории больницы продолжатся и в последующие дни. В планах высадить порядка 600 штамбовых роз и оформить красивые цветники, — уточнил Андрей Рюмшин.

Фото: минсельхоз РК.