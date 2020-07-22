Движение по трассе «Таврида» на седьмом – «севастопольском» участке запустят в сентябре

Готовность трассы «Таврида» на седьмом – «севастопольском» — участке составляет 95%. В сентябре планируется запустить по нему рабочее движение. Об этом сообщил ведущий инженер АО «ВАД» (подрядчика строительства трассы) Роман Слободенюк.

Объект готов на 95%. Остались работы по организации дорожного движения, небольшие работы по водоотводу. Контракт у нас до декабря 2020 года, но запуск рабочего движения у нас предусмотрен в сентябре 2020 года, — цитирует дорожника ТАСС .

Слободенюк отметил, что уже завершены работы по укладке дорожного покрытия, укреплению откосов и земляного полотна. В целом контракт на выполнение работ рассчитан до конца года.

Седьмой этап является одним из самых сложных этапов строительства всей «Тавриды», так как всем известно, что в Севастополе достаточно гористая местность, и приходилось спрямлять профиль — приходилось делать много земляных работ по разработке грунта и устройству насыпи, это сопровождалось укрепительными работами. Видимость для движения для водителя должна быть не менее 250 метров, и для этого нужно (в местах понижений) сделать насыпи, а в горах и холмах буквально прорезать их, чтобы проложить дорогу, — уточнил ведущий инженер.

Трасса «Таврида» — автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два — в административных границах Севастополя. Общая готовность трассы составляет около 90%.

Строительство седьмого участка «Тавриды» началось в 2017 году и планировалось, что это будет последний участок магистрали и одновременно подъезд к Севастополю. Однако при расширении федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя в этом году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский (восьмой) участок.

Фото: Г.Назаров, пресс-служба АО «ВАД».