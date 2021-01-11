Двое на одного. Конфликт в Симферополе

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь ночью на маршруте патрулирования в Симферополе, передали полицейским двоих подозреваемых в нападении на посетителя одного из увеселительных заведений крымской столицы.

На месте инцидента росгвардейцы установили, что между тремя посетителями заведения произошел конфликт. Ссора переросла в драку, в ходе которой двое из участников конфликта нанесли телесные повреждения своему оппоненту и скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники Росгвардии, оказав доврачебную помощь пострадавшему, у которого были многочисленные травмы лица, и приняли необходимые меры для поимки подозреваемых. В результате разыскных мероприятий росгвардейцы задержали нетрезвых местных жителей, облик которых совпал с приметами злоумышленников, — озвучили детали истории в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

