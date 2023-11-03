На фоне израильско-палестинского конфликта Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил спортсменам об ответственности за дискриминацию.

МОК придерживается концепции индивидуальной ответственности, и спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Если имеет место дискриминационное поведение со стороны спортсмена или официального лица, МОК будет сотрудничать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить принятие оперативных мер, как это было во время Олимпийских игр в Токио, — заявил агентству DPA представитель МОК.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по израильским спортсменам, заявил, что организация поддерживает только те страны, которым покровительствуют США.

В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США, — заявил Чернышенко.

По его мнению, МОК просто испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр.

Обращаясь к его функционерам, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила! Пора принять это как факт. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна, — добавил российский Вице-премьер.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.