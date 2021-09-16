 Двум врачам Евпаторийской городской больницы вручили ключи от новых служебных квартир

Двухкомнатные служебные квартиры расположены в новостройке в самом центре пгт. Мирный.

Двум врачам Евпаторийской городской больницы, которые приехали на работу в Крым и снимали жилье, вручили ключи от новых служебных квартир. Об этом рассказал главный врач медучреждения Александр Шевцов.

По его словам, двухкомнатные служебные квартиры, расположенные в новостройке в самом центре пгт.Мирный, получили участковый врач-терапевт амбулатории пгт. Мирный и заведующий отделением городской поликлиники.

В этом году данной мерой поддержки врачей для решения кадровых проблем воспользовались 6 врачей Евпаторийской городской больницы. Так, жилье уже получили семьи врача анестезиолога, врача рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также семья врача ультразвуковой диагностики и анестезиолога. В ближайшее время ключи и документы на жилплощадь получит ещё один специалист, — рассказали в республиканском минздраве.

Кроме того, при поддержке правительства Республики Крым в учреждении также реализуется ряд других мер социальной поддержки медицинских работников: компенсация арендной платы съемного жилья; возмещение расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией; региональная выплата дефицитным специальностям; программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».