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 Двум врачам Евпаторийской городской больницы вручили ключи от новых служебных квартир

 Двум врачам Евпаторийской городской больницы вручили ключи от новых служебных квартир

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 19:44 16.09.2021

Двухкомнатные служебные квартиры расположены в новостройке в самом центре пгт. Мирный.

Двум врачам Евпаторийской городской больницы, которые приехали на работу в Крым и снимали жилье, вручили ключи от новых служебных квартир. Об этом рассказал главный врач медучреждения Александр Шевцов.

По его словам, двухкомнатные служебные квартиры, расположенные в новостройке в самом центре пгт.Мирный, получили участковый врач-терапевт амбулатории пгт. Мирный и заведующий отделением городской поликлиники.

В этом году данной мерой поддержки врачей для решения кадровых проблем воспользовались 6 врачей Евпаторийской городской больницы. Так, жилье уже получили семьи врача анестезиолога, врача рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также семья врача ультразвуковой диагностики и анестезиолога. В  ближайшее время ключи и документы на жилплощадь получит ещё один специалист, — рассказали в республиканском минздраве.

 Двум врачам Евпаторийской городской больницы вручили ключи от новых служебных квартир

Кроме того, при поддержке правительства Республики Крым в учреждении также реализуется ряд других мер социальной поддержки медицинских работников: компенсация арендной платы съемного жилья; возмещение расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией; региональная выплата дефицитным специальностям; программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

 Двум врачам Евпаторийской городской больницы вручили ключи от новых служебных квартир

 Двум врачам Евпаторийской городской больницы вручили ключи от новых служебных квартир

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