«Единая Россия» — о запрете поборов с родителей школьников на покупку рециркуляторов воздуха

А что в Севастополе?

«Единая Россия» направила в Министерство просвещения РФ письмо о необходимости запретить собирать с родителей учащихся школ средства на покупку так называемых рециркуляторов. Об этом сообщила координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. Ранее установить такие устройства к началу учебного года предписал Роспотребнадзор.

Мы направили в ведомство просьбу — настоятельно рекомендовать регионам закупать рекомендованные Роспотребнадзором устройства за счет бюджетных средств. И профильное министерство нас поддержало. Ни в коем случае нельзя брать с родителей деньги на эти цели, тем более в такое трудное время, — заявила Алена Аршинова.

Координатор партпроекта рассказала, что родители напрямую жаловались ей в соцсетях на эти «нововведения». В частности, случаи зафиксированы в Тамбовской, Владимирской, Волгоградской и Челябинской областях, Республике Башкортостан и Хабаровском крае — в этих регионах с родителей «требовали» от 500 до 700 рублей на закупку оборудования.

Мы проверяли каждый случай — действительно, информация подтвердилась. Повторюсь, это недопустимо, и этот вопрос нужно решать оперативно. Со своей стороны, «Единая Россия» проследит, чтобы необходимые рециркуляторы и другое специальное оборудование приобретались именно за счет средств бюджета, — подчеркнула депутат.

Член Президиума регионального политсовета Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель местного отделения партии Балаклавского района Ирина Кравец сообщила, что в Севастополе обеспечение учебных кабинетов рециркуляторами осуществляется за счет бюджетных средств.

На сегодня правительство Севастополя и Департамент образования уже сделало первые шаги на пути к решению этого вопроса. За счет бюджета приобретены рециркуляторы во все аудитории пунктов проведения ЕГЭ. Руководители учебных заведений и Департамента образования продолжают работу по обеспечению учебных заведений рециркуляторами. Это делается как за счет средств госзадания, так и за счет целевых средств. Город эту проблему решает за счет бюджетных денег, не перекладывая нагрузку на родителей, — говорит Ирина Кравец.

Фото и материалы: пресс-служба СРО ЕР.