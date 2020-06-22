«Единая Россия» предложила ввести «лизинговые каникулы» для турбизнеса

Реплика врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Лизинговые каникулы» для турбизнеса – такую иициативу озвучил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на онлайн-совещании о мерах по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли. Кроме того речь зашла о введении специальных экономических режимов для помощи предприятиям в сфере туризма, внедрении потребкооперации в турбизнес — для создания новой инфраструктуры.

Дмитрий Медведев считает, что туристической отрасли нужны беспрецедентные и неординарные меры поддержки. При этом необходимо соблюдать баланс между требованиями бизнеса и возможностями Правительства.

Я ездил по регионам и видел результаты развития туриндустрии, которая создавала новые рабочие места в областях. Сейчас это все под угрозой. Давайте мы постараемся создать посильные для нашей страны, но совершенно неординарные, масштабные меры по поддержке отрасли, иначе она с колен не встанет, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» совместно с Ростуризмом подготовит перечень предложений по поддержке отрасли. При этом проблема состоит не только в срочной поддержке, но и в законодательном регулировании.

Наше законодательство всегда было сориентировано на выездной туризм, немного на въездной — но никак не на внутренний. И инфраструктура слабая была, и потребности граждан были направлены в первую очередь на поездки за границу. Сейчас эта ситуация кардинально изменилась. Нам абсолютно необходимо этот закон [«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»] переработать. Это важная задача «Единой России» как правящей партии, — сказал Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал действующие нормы устаревшими и отметил, что предложения по поправкам разработают совместно с Ростуризмом, Правительством, экспертным сообществом и регионами.

«Единая Россия» представит их уже на осенней сессии Госдумы.

В начале июня в ходе онлайн-совещания Андрея Турчака о первоочередных мерах поддержки регионов в рамках реализации национального плана восстановления экономики, секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», врио губернатора города Михаил Развожаев высказался о необходимости поддержать туристический бизнес Севастополя, Крыма и, в целом, Юга России.

В этом году все максимально будут ориентироваться на наши курорты, на юг страны, на замечательные места на Кавказе, в Краснодарском крае, в Крыму. И, конечно же, соблюдать требования Роспотребнадзора владельцам гостиниц и мест размещения — дополнительная серьезная финансовая нагрузка. Все расчеты уже есть, сколько нужно масок, перчаток, дезинфицирующих средств, чтобы максимально защитить персонал и соблюдать все необходимые требования, — сказал в своем выступлении Михаил Развожаев.

По его словам, финансовое обеспечение дополнительных расходов приведет к тому, что стоимость отдыха для туристов вырастет примерно на 30%.

Мы говорим: «Давайте будем отдыхать у себя» и сразу понимаем, сколько это будет стоить. А предприниматели ниоткуда эти деньги не возьмут, кроме как с нашего потенциального туриста, который соберется приехать. Поэтому нужны особые меры поддержки для туристической отрасли с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора. Не соблюдать эти требования нельзя — все мы прекрасно понимаем, что если мы ослабим контроль, то все наши туристы могут стать пациентами наших клиник, чего тоже нельзя допустить, — считает секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России».