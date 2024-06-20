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Единая дежурно-диспетчерская служба города Симферополя ежедневно обрабатывает две сотни заявок

Единая дежурно-диспетчерская служба города Симферополя ежедневно обрабатывает две сотни заявок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:22 20.06.2024

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев проверил работу городской Единой дежурно-диспетчерской службы.

Работа ведется круглосуточно, заявки принимаются специалистами и направляются по компетенции для дальнейшего реагирования. Заявителям предоставляется обратная связь по результатам отработки сообщения профильными структурными подразделениями города или ресурсоснабжающими организациями, — отметил Афанасьев.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Симферополя ежедневно обрабатывает две сотни заявок

Ежедневно в ЕДДС поступает около 200 заявок. Основные темы обращений — движение транспорта, вопросы городского хозяйства и электроснабжения.

Наша задача по данному направлению — обеспечить максимально оперативное взаимодействие со всеми профильными ведомствами и структурами для эффективного реагирования на сообщения горожан, — заявил глава администрации Симферополя.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Симферополя ежедневно обрабатывает две сотни заявок

Напомним, при возникновении внештатных ситуаций, следует обращаться в ЕДДС города Симферополя по телефону: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

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