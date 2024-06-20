Единая дежурно-диспетчерская служба города Симферополя ежедневно обрабатывает две сотни заявок

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев проверил работу городской Единой дежурно-диспетчерской службы.

Работа ведется круглосуточно, заявки принимаются специалистами и направляются по компетенции для дальнейшего реагирования. Заявителям предоставляется обратная связь по результатам отработки сообщения профильными структурными подразделениями города или ресурсоснабжающими организациями, — отметил Афанасьев.

Ежедневно в ЕДДС поступает около 200 заявок. Основные темы обращений — движение транспорта, вопросы городского хозяйства и электроснабжения.

Наша задача по данному направлению — обеспечить максимально оперативное взаимодействие со всеми профильными ведомствами и структурами для эффективного реагирования на сообщения горожан, — заявил глава администрации Симферополя.

Напомним, при возникновении внештатных ситуаций, следует обращаться в ЕДДС города Симферополя по телефону: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.