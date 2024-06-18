Эффект Манделы — 30 удивительных примеров для размышления

Эффект Манделы, для начала немного истории.. Собственно всё началось, когда пятого декабря 2013г. на девяносто шестом году ушел из жизни первый темнокожий президент ЮАР Нельсон Мандела. И в тот же день интернет-поисковики получили многие миллионы запросов о том, не является ли эта информация правдивой. Ибо человечество, в большинсве своём, было убеждено, что выдающийся африканец умер в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века в тюрьме…

Известно, Нельсон Мандела возглавил вооруженную борьбу против режима апартеида и был арестован в 1962 году, после чего провел в заточении двадцать семь лет (!). Будучи в застенках, этот борец за права человека обрел мировую известность и определенную популярность. В странах постсоветского пространства, люди старшего поколения помнят лозунг — «Свободу Нельсону Манделе!». Впрочем, в 1989 году он был с почестями освобожден, и в мае 1994 года стал президентом ЮАР, руководив страной целых пять лет. Однако, множество людей в разных концах земли не имело об этом никакого понятия и считало, что Мандела скончался, так и не выйдя на свободу.

Это было настолько невероятно, что событие привлекло внимание участников американского съезда «Dragon Con», проходящего ежегодно в Атланте. Тщательно изучив вопрос они пришли к выводу, что рационального объяснения возникшему феномену дать нельзя. А копнув глубже, обнаружили, что имеется целый пласт фактов, которые отложились в памяти людской с искажениями. Именно тогда, эгтузиастами и был введен в обиход термин «эффект Манделы«. Участники съезда начали популяризировать собранную информацию, собирать новые факты и с каждым годом число подтверждений феномена только растёт. Удивительно, что воспоминания касаются не каких-либо труднопроверяемых, а общеизвестных событий в области истории, астрономии, географии, и многих, многих других. Грубо говоря, проверить информацию, в наш век высоких технологий не составляет никакого труда. Именно поэтому люди, столкнувшиеся с эффектом, приходат в замешательство, граничащее с паникой. Ведь они отчётливо помнят, что Мандела окончил свои дни за решеткой. Более того, уверяют, что лично читали передовицы в прессе а некоторые даже видели похороны революционера по телевизору!

Что делают эти люди? Правильно! Они бросаются искать информацию, подтверждающую их воспоминания… ииии.. да, ничего не находят! Создается впечатление, что кто-то скрупулёзно выбрал и удалил в интернете, да и в печатных изданиях, все упоминания о событии, будь то исторический факт, географическая константа или кадры из мультфильма. Ни-че-го! По крайней мере, в нашей вселенной уже нет… И это пугает. В этой статье мы собрали для вас наиболее яркие подтверждения феномена «Эффект Манделы» и попробуем в них разобраться, не ставя новых вопросов. Итак…

Эффект Манделы и количество штатов в США

Очень многие абсолютно уверены, что в составе США 51 или 52 штата. Однако в действительности же их 50. Об этом свидетельствует и количество звёзд на флаге США. Ложные воспоминания, связанные с количеством штатов можно объяснить географической неграмотностью или недопониманием тонкостей. Некоторые включают в число штатов Колумбию, которая считается округом, а также Пуэрто-Рико, имеющий статус территории.

«Я устал, я ухожу» — уход в отставку Ельцина

Заключительная фраза во время новогоднего выступления бывшего президента России Бориса Ельцина, сказанная в 1999 году, отложилась в памяти многих как «Я устал, я ухожу». Причём цитировать её начали буквально на следующий день. Однако, на самом деле она звучала так: «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу. Я сделал всё, что мог».

Сотрудник Музея первого президента России Людмила Старостова считает, что ложное воспоминание вызвано внешним видом Ельцина. По её словам, многим россиянам показалось, что президент выглядел усталым во время телеобращения.

Но, вероятнее всего, в создании ложного воспоминания виноваты кавээнщики. Об этом говорил президент «Клуба весёлых и находчивых» Александр Масляков: по его словам, юмористы шутили об уходе Ельцина за год до главных политических событий, а впоследствии эта фраза стала своеобразным мемом.

«Мы вам покажем Кузькину мать!» — Хрущев и эффект Манделы

В течение долгого времени в коллективной памяти жила история о Никите Хрущёве, который во время заседания ООН в 1960 году стучал ботинком по столу с криком: «Мы вам покажем Кузькину мать!». Однако нет никаких убедительных доказательств подобного инцидента.

Однако народная молва, с высокой долей убедительности, утверждает, что впоследствии американским журналистам с трудом разбирающимся в оборотах русской словесности действительно показывали маму Кузьмы из какой-то подмосковной деревушки.

У сына Хрущёва Сергея есть две версии происхождения легенды. В первом случае Хрущёв-младший ссылался на репортёра The New York Times Джеймса Ферона. Согласно статье газетного работника, Никита Хрущёв действительно стучал по столу, но не ботинком, а кулаками. То же самое делали и другие члены заседания. Ботинком же он размахивал над головой, после чего поставил его на стол.

Вторым источником Сергей считал сотрудницу ООН, которая присутствовала на заседании в тот день. С её слов, когда политик шёл к своему месту, кто-то из журналистов наступил ему на пятку, из-за чего ботинок слетел с ноги. Женщина подняла обувь и подала Хрущёву, однако тот не смог оперативно её надеть, и потому поставил ботинок на стол.

Убийство Кеннеди и эффект Манделы

Одна из самых известных, не только в англоязычном сегменте интернета «мандел», связана с изменением обстоятельств убийства президента США Джона Кеннеди. Очень многие помнят, что в автомобиле президента в момент убийства находилось четыре человека, а не шесть как сейчас во всех видео и фото документах. Более того, многие помнят, что автомобиль был белого цвета. Но, оказывается это еще не все изменения, которые произошли в тот злополучный день 22 ноября 1963 года. Оказывается, что чета Коннелли (губернатора) не встречали президента на летном поле, как это сейчас преподносится а прилетели с ним одним самолетом.

Удивительно «во-время» появляются «новые» данные, обеспечивающие логичность происходящего, так чтобы комар носа не подточил. Когда говорят «автомобиль президента», очевидно, что это именно автомобиль из президентского гаража, проверенный, с усиленным двигателем, со всякими дополнительными причиндалами. Существует видеоролик трансляции прибытия президента в Даллас. Там показано что прилетело несколько самолетов, один из них явно транспортный. Логично предположить, что именно в нем и прилетел автомобиль президента. Так вот, что бросилось в глаза. Белый автомобиль на фото в Форт-Уэрте это похоже именно тот, четырехместный, на котором ехал в Далласе Кеннеди в другой реальности. Тот факт, что губернатор с супругой теперь оказывается были с президентом в Форт-Уэрте, а не встречали его в аэропорту Далласа, «логично» объясняет почему появился шестиместный автомобиль — губернатора с супругой надо было разместить…»

«Мыслитель», скульптура Огюста Родена

Одним из удивительных проявлений эффекта Манделы является скульптура «Мыслитель». Практически все из опрошенных утверждают, что отчётливо помнят скульптуру с кулаком расположенным у лба. Однако в нашей, нынешней реальности, это рука человека подпирающего подбородок тыльной стороной ладони правой руки.. Кстати, Бернард Шоу тоже однажды обнажившись присел как Мыслитель каким мы его помним.

Марки автомобилей и эффект Манделы

Известны логотипы трех марок авто в двух вариантах. Многие люди готовы поклясться, что логотипы справа неправильны. Якобы у «Форда» никогда не было этой закорючки у буквы «F», у «Вольво» – стрелки наверху, а у «Фольксвагена» – разделения между литерами «V» и «W». Даже владельцы таких машин допускают подобную ошибку. Несмотря на это, подлинные логотипы изображены именно справа, а слева представлены их видоизменные варианты, которые многие из нас почему-то считают правильными. Удивительно то, что изменения произошли всюду, во все времена существования этих автомобильных марок. К примеру я лично, отчётливо помню отсутствие горизонтальной разделительной полосы на букве W в логотипе Фольксвагена.

Эффект Манделы и Мерилин Монро

Большинсво людей уверены, что родинка у знаменитости была расположена над верхней губой. Однако во всех существующих в нашей реальности фото и видео, отчётливо видно, что родинка перекочевала на щёку. Аллан «Уайти» Шнайдер — личный визажист, стилист и близкий друг Мэрилин Монро, скончался в 1994 году и уже не сможет поделиться воспоминаниями от первого лица.

Еще немного примеров

Коллективная память (ложная) утверждает, что боец Мохаммед Али умер скоро после принятия ислама, причем от инсульта. Но ислам он принял в 1964 году, а умер в 2016, и не от инсульта, а от септического шока, хотя долго боролся с болезнью Паркинсона. Queen We Are the Champions. Известная песня, которая заканчивается словами «of the world!». Но… нет этих слов. Даже если вы сейчас пропели это голосом Фредди. Екатерина II. Она не продавала Аляску США. На самом деле Аляску продал Александр II. Но многие «помнят» иначе. Есть ли на географических картах льды Северного Ледовитого океана? Память услужливо подбрасывает нам картину со льдами, но их нет. Они изображены только в детском атласе – отсюда и воспоминание, которое затерло даже школьный курс географии. «Сижу за решёткой в темнице сырой…» Кто написал это стихотворение? Если вы не учили его только вчера, скорее всего, ответ будет «Лермонтов». Но нет. Пушкин. У Лермонтова есть стихотворение «Узник», отсюда и путаница. Убийство Кеннеди. Многие помнят, что он ехал в белом лимузине, и в машине всего было 4 человека. Но на самом деле цвет автомобиля был черный, и находилось в нем 6 человек. События на площади Тяньаньмэнь (1989 год). Массовые протесты были жестко подавлены правительством, а символом борьбы против тоталитарного режима стал человек, сдерживающий танковую колонну. И многие «помнят» кадры, как этого человека переехал танк. Но на самом деле человек не пострадал (по крайней мере, от танка). Где находится Новая Зеландия относительно Австралии? Многие «помнят» расположение на севере. Но на самом деле она находится юго-восточнее Австралии. Трагедия 11 сентября. Четь меньше половины опрошенных американцев утверждали, что своими глазами видели кадры в новостях, как самолет врезался в одну из башен. Но таких кадров нет, соответственно, в новостях их не показывали. Игра «Монополия». Если вы в нее играли давно, вспомните, как выглядел дядюшка Пеннибегс. Большая часть опрошенных утверждает, что дядюшка носит монокль. Но на самом деле монокля нет.

Эффект Манделы в кино и мультфильмах

«Ну и рожа у тебя, Шарапов». Классика, да? Вот только в фильме звучит фраза «Ну и рожа у тебя, Володя». «Покатай меня, большая черепаха!». Даже голос Львенка вспомнился. Только говорит он «А теперь покатай меня, а?». «Ну ты, это, заходи, если что». Бессмертная фраза Волка на самом деле более краткая, без «Ну ты, это». Пикачу. Все знают, что Пикачу желтый, а кончик хвоста у него черный. Нет. Хвост у него желтый, а вот кончики ушей – черные. «Секс в большом городе». Оригинальное название сериала – «Sex and the City». То есть, «Секс и город». Но почему-то многие меняют предлог.

Эффект Манделы — некоторые пояснения

По одной из версий, Большой адронный коллайдер (БАК) — один из главных виновников эффекта Манделы. Эксперименты ЦЕРНа (Европейского совета ядерных исследований) с разгоном протонов до околосветовых скоростей могли привести к образованию сверхтяжелых частиц с повадками черных дыр, которые служат воротами в другие измерения, а наглядно демонстрирующие эффект Манделы новые примеры вызваны наложением одной реальности на другую.

В ноябре 2014 года было выложено видео из ЦЕРНа, где работники коллайдера танцуют и веселятся под песню «We are happy @ CERN» (Мы счастливы в ЦЕРНе). Студенты, профессора, инженера пляшут и кувыркаются, пока кадр не доходит до одного пожилого сотрудника с табличками на груди. Там написано «Bond #1 и Mandela«, а сам он довольно показывает палец вверх.

Астрологи связывают появление эффекта Манделы с Большим звездным переходом 2012 года. Подходящая к концу Эра Рыб сменяется более продвинутой Эрой Водолея, запуская каскад трансформаций духовной материи, наполняющей Вселенную. Кто-то уже перешел в новую реальность, а кто-то остался в старой, поэтому воспоминания людей, живущих на разных планах бытия, могут сильно разниться.

Вариант Илона Маска также заслуживает внимания. Если мы живем в симуляции, то создатели или ведущие игроки могут менять эпизоды и локации. Либо эффект Манделы — это такой вот баг в игре.

В заключении хочется отметить, что Одной из самых тщательно скрываемых тайн является то, что наш мир создан коллективным разумом. В буквальном смысле, соткан будто полотно. Мы сами формируем реальность.

«- Мир состоит из мыслей.

— Чьих?

— Ваших.» (с)

Пугаться этого не нужно. Наоборот — можно использовать исключительно на пользу, если понимать, как это работает. Недаром же Иисус Христос говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными»…

Возможно вы захотите узнать кое что о приметах:

Что к чему чешется — правильное толкование примет

ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик