Ефим Фикс: «Если самолёт украинской авиакомпании совершит посадку в Крыму, то Крым его примет»

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал взыскание Украиной штрафа с казахской авиакомпании за полет над полуостровом. Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым , авиакомпания из Казахстана Euro-Asia Air заплатила Киеву штраф в размере 364 тысячи рублей за выполнение полета над Крымским полуостровом, что запрещено действующим украинским законодательством. По информации Госавиаслужбы Украины, с 2014 года российские авиакомпании порядка 200 тысяч раз совершали данные «нарушения». В Госавиаслужбе выразили надежду, что прецедент с Euro-Asia Air приведет «к началу процесса погашения штрафов российскими авиакомпаниями».

Если бы у тех, кто решил оштрафовать авиакомпанию из Казахстана, было хоть немного совести, они бы сегодня высказали слова глубочайшего соболезнования по поводу гибели людей в авиакатастрофе в аэропорту Алма-Аты. Это было бы по-человечески, в соответствии с государственным мышлением, согласно международным нормам и общечеловеческим ценностям. А вместо этого они занимаются ерундой, – заявил Ефим Фикс РИА Новости Крым. — Самолет пролетел над Крымом. Что дальше? Что изменилось? Если вдруг завтра, не дай бог, самолет какой-либо украинской авиакомпании совершит вынужденную посадку в аэропорту Симферополя, разве Крым не примет этот борт? Примет и обеспечит комфортные условия для пассажиров. Это по-человечески, это правильно и отвечает нормам общечеловеческой морали и ценностям.

В России, напомним, в свою очередь заявили, что российские авиакомпании платить такого рода штрафы не будут — здесь.