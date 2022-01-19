Экипажи кораблей Черноморского флота сдали первую курсовую задачу и готовы к выходу в море

Экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз Черноморского флота успешно завершили сдачу первой курсовой задачи и готовы к выходу в море.

В соответствии с планом боевой учебы экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке одиночного корабля к бою и походу в условиях пунктов базирования, отработали организацию противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороны, а также борьбу за живучесть корабля и действия личного состава в условиях радиационной, химической и биологической (РХБ) угрозы заражения, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На следующем этапе экипажи кораблей приступят к сдаче второй курсовой задачи с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб на выходах в море, в ходе которых подтвердят готовность к решению свойственных задач и ведению морского боя одиночным кораблём.

Мероприятия проходят в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота в зимнем периоде обучения.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!