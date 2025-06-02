Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Экс-мэр Керчи фиктивно заключил контракт с Минобороны. Теперь у него проблемы
Новости Республики
Экс-мэр Керчи фиктивно заключил контракт с Минобороны. Теперь у него проблемы
фото: Правительство Республики Крым

Экс-мэр Керчи фиктивно заключил контракт с Минобороны. Теперь у него проблемы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:26 02.06.2025

Обвиняемый в превышении должностных полномочий бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков пытался уклониться от уголовного преследования и заключил контракт с Минобороны РФ, однако числился в воинской части формально и был задержан силовиками на пляже. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Брусаков С. А., опасаясь уголовного преследования, в конце 2024 года заключил контракт с Министерством обороны, при этом в воинской части числился формально, — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что бывший чиновник был установлен силовиками на пляже во время строительства домов для сдачи в аренду на берегу Черного моря. Бизнесом, связанным со сдачей в аренду недвижимости у моря, по предварительным данным, занимается дочь бывшего чиновника.

Ранее сообщалось, что в отношении Брусакова были возбуждены четыре уголовных дела по факту превышения должностных полномочий, они связаны с незаконным распоряжением землями. В пятницу Керченский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и взял его под стражу на время предварительного следствия.

Узнайте больше:  Более 100 матрасов в этом году из Крыма передали на Херсонское и Запорожское направление

По предварительной версии, в результате противоправных действий в Керчи оказалась застроена историческая центральная часть города, жители лишились парка аттракционов, из муниципальной собственности выбыла центральная часть набережной, также в Керчи были незаконно выделены места под строительство АЗС.

Брусаков уволился с занимаемой должности в июле 2024 года после встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 125

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: коррупция в Крыму

коррупция в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.