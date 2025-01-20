Экспертное мнение: пляжи Крыма будут безопасны после уборки мазута

Низкие температуры воздуха удерживают выброшенный на берег Черного моря мазут в густом состоянии, благодаря чему его сравнительно нетрудно убирать. При текущей ситуации пляжи Крымского полуострова будут безопасны для отдыхающих после того, как небольшие пятна выброшенных нефтепродуктов будут устранены, сообщила

Повезло в том, что из-за климатических условий агрегатное состояние мазута таково, что его удается быстро собирать, а все, что оказывается на пляжах, удается убирать. Даже если он немного просачивается при нагревании на солнце на несколько сантиметров в глубину, то это не критично. И после уборки ничего опасного на пляжах не будет.

Она уточнила, что такая ситуация актуальна для территории Крыма и Севастополя, где выбросы нефтепродуктов были менее масштабны, чем в Краснодарском крае, который принял на себя основной удар.

Помимо мазута собирается и весь другой мусор, который обнаруживается на берегу — то, что вынесено морем на наши берега, хотя выброшено могло быть, например, в Турции, — говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что основной объем выброса мазута пришелся на побережье Краснодарского края в районе Анапы. Скопления нефтепродуктов, которые выносит на берег Крымского полуострова, по данным местных властей, небольшие, значительную часть опасного вещества собирают еще в воде, не позволяя достигнуть берега.

источник: ТАСС