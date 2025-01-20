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фото: pxhere.com

Экспертное мнение: пляжи Крыма будут безопасны после уборки мазута

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:59 20.01.2025

Низкие температуры воздуха удерживают выброшенный на берег Черного моря мазут в густом состоянии, благодаря чему его сравнительно нетрудно убирать. При текущей ситуации пляжи Крымского полуострова будут безопасны для отдыхающих после того, как небольшие пятна выброшенных нефтепродуктов будут устранены, сообщила ТАСС заведующая кафедрой техногенной безопасности и метрологии Севастопольского госуниверситета, кандидат технических наук Лариса Ничкова.

Повезло в том, что из-за климатических условий агрегатное состояние мазута таково, что его удается быстро собирать, а все, что оказывается на пляжах, удается убирать. Даже если он немного просачивается при нагревании на солнце на несколько сантиметров в глубину, то это не критично. И после уборки ничего опасного на пляжах не будет.

Она уточнила, что такая ситуация актуальна для территории Крыма и Севастополя, где выбросы нефтепродуктов были менее масштабны, чем в Краснодарском крае, который принял на себя основной удар.

Помимо мазута собирается и весь другой мусор, который обнаруживается на берегу — то, что вынесено морем на наши берега, хотя выброшено могло быть, например, в Турции, — говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что основной объем выброса мазута пришелся на побережье Краснодарского края в районе Анапы. Скопления нефтепродуктов, которые выносит на берег Крымского полуострова, по данным местных властей, небольшие, значительную часть опасного вещества собирают еще в воде, не позволяя достигнуть берега.

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источник: ТАСС

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