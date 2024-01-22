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Экспертное мнение: военнослужащие ВСУ — подопытный контингент в экспериментах с психоделиками
фото: pikist.com

Экспертное мнение: военнослужащие ВСУ — подопытный контингент в экспериментах с психоделиками

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 22.01.2024

Военнослужащие ВСУ, отмечает «Российская газета», стали подопытным контингентом для экспериментов с запрещенными в большинстве стран мира психоделическими препаратами. В опытах задействованы американские фармацевты, лидеры организации за легализацию марихуаны в США, а также украинские военные врачи.

По данным портала The Intercep, для профилактики эмоционального выгорания, повышения выносливости и боеготовности солдат ВСУ на Украине проводится эксперимент по применению психоделического вещества ибогаин. Данный препарат в США признан не имеющим терапевтической ценности наркотиком и входит в так называемый Список N 1, где все вещества находятся под строгим запретом. Одним из побочных эффектов сильного галлюциногена являются повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульт головного мозга и остановка сердца.

Глава американской многопрофильной ассоциации по изучению психоделических веществ (MAPS) Рик Доблин, как утверждает издание, непосредственно способствовал в сборе средств для закупки наркотического препарата в Африке. Сооснователь компании IboGrow Дейна Бил ввез ибогаин на Украину с помощью рекомендательного письма от украинского военного психолога Алексея Скиртача.

Официально декларируется, что психоделический препарат будет использоваться для лечения посттравматического синдрома у боевиков ВСУ. Впрочем, в сопроводительных документах также говорится о выделении необходимых доз ибогаина для экспериментального применения в полевых условиях среди украинских военных.

По мнению российского эксперта и журналиста Александра Садовникова, кампания по массовому использованию психоделиков связана с тем, что на Украине планируют тотальную мобилизацию.

Дело в том, что в ряды ВСУ уже сейчас забирают имеющих проблемы со здоровьем, в том числе контузии и травмы головы, мужчин. Препараты, подавляющие психику человека до полного подчинения и вызывающие вспышки агрессии, уже опробованы на киевском майдане в 2014 году, и теперь требуются новые наркотики, чтобы «боевые зомби» не поубивали в окопах побратимов.

По мнению российских военных медиков, преодолеть наркотическую зависимость в условиях боевых действий практически невозможно:

Раньше ВСУ применялись психостимуляторы, которые вызывали подъем энергии, снимали усталость и понижали болевой порог, а сейчас человеку с травмой головы или с «отъехавшей крышей» дают психоделики. Тем самым ему полностью меняют сознание, и он начинает видеть совсем другую реальность, — рассказал в эфире ТК «Звезда» Александр Садовников. — Помимо этого на Украине начали использовать кетамин — это анестетик, который при большой дозе или неоднократном употреблении наносит сильный ущерб коре головного мозга. Психоделики также вызывают быстрое привыкание, и прекращение приема препаратов приводит к ломке, депрессии или вспышкам агрессии.

Военный психолог и помощник атамана Всероссийского казачьего общества Алексей Рапп считает, что главная цель распространения в ВСУ психоделиков заключается в том, чтобы сформировать на фронте огромную толпу готовых всех убивать солдат.

Цель одна: обычный псих должен стать психом-героем, — сказал специалист.

Следует отметить, что российские военные неоднократно фиксировали, как украинские боевики применяют психостимулирующие препараты, о чем, кстати, не раз рассказывала «Российская газета». Например, при освобождении в ЛНР города Рубежное бойцами II армейского корпуса были взяты в плен несколько украинских военных.

Смотрю, пленные стоят, причем стоят, как бревна. Спрашиваю: кто? А мне отвечают: саперы ВСУ. Решаю, что позже расспрошу их, а сейчас надо, пока туман, приказ выполнять. Отработали, возвращаюсь для доклада в штаб, а пленные стоят. Часовой говорит, что они весь день простояли и даже ни разу не присели, а общаться с ними бесполезно — невменяемые. На другое утро гляжу, а пленные уже сидят, ходят и разговаривают, но какие-то вялые. Спрашиваю, в чем дело, а мне в ответ: мы под наркотой были, а сейчас отпускает, — рассказал «РГ» командир отделения военных инженеров с позывным Змей.

А сдавшийся в плен под Донецком старшина роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии Виталий Катранич заявил, что боевые наркотики принимали перед диверсионными выходами. По его словам, после приема стимулирующих веществ его бойцы могли не спать по двое-трое суток.

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По мнению российских военных медиков, преодолеть наркотическую зависимость в условиях боевых действий практически невозможно, и если человека не убивает пуля или снаряд, то его легко добивает наркотик. Тем временем американские фармацевтические компании планируют построить на Украине фабрику по производству синтетических психоделиков на основе ибогаина.

Кстати

В 2020 году растение ибога (вида Tabernanthe iboga), корни которого содержат вещество ибогаин, внесено в список запрещенных в России наркотических средств и наркосодержащих растений.

источник: «Российская газета»

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