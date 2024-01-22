Экспертное мнение: военнослужащие ВСУ — подопытный контингент в экспериментах с психоделиками

Раньше ВСУ применялись психостимуляторы, которые вызывали подъем энергии, снимали усталость и понижали болевой порог, а сейчас человеку с травмой головы или с «отъехавшей крышей» дают психоделики. Тем самым ему полностью меняют сознание, и он начинает видеть совсем другую реальность, — рассказал в эфире ТК «Звезда» Александр Садовников. — Помимо этого на Украине начали использовать кетамин — это анестетик, который при большой дозе или неоднократном употреблении наносит сильный ущерб коре головного мозга. Психоделики также вызывают быстрое привыкание, и прекращение приема препаратов приводит к ломке, депрессии или вспышкам агрессии.
Военный психолог и помощник атамана Всероссийского казачьего общества Алексей Рапп считает, что главная цель распространения в ВСУ психоделиков заключается в том, чтобы сформировать на фронте огромную толпу готовых всех убивать солдат.
Цель одна: обычный псих должен стать психом-героем, — сказал специалист.
Следует отметить, что российские военные неоднократно фиксировали, как украинские боевики применяют психостимулирующие препараты, о чем, кстати, не раз рассказывала «Российская газета». Например, при освобождении в ЛНР города Рубежное бойцами II армейского корпуса были взяты в плен несколько украинских военных.
Смотрю, пленные стоят, причем стоят, как бревна. Спрашиваю: кто? А мне отвечают: саперы ВСУ. Решаю, что позже расспрошу их, а сейчас надо, пока туман, приказ выполнять. Отработали, возвращаюсь для доклада в штаб, а пленные стоят. Часовой говорит, что они весь день простояли и даже ни разу не присели, а общаться с ними бесполезно — невменяемые. На другое утро гляжу, а пленные уже сидят, ходят и разговаривают, но какие-то вялые. Спрашиваю, в чем дело, а мне в ответ: мы под наркотой были, а сейчас отпускает, — рассказал «РГ» командир отделения военных инженеров с позывным Змей.
А сдавшийся в плен под Донецком старшина роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии Виталий Катранич заявил, что боевые наркотики принимали перед диверсионными выходами. По его словам, после приема стимулирующих веществ его бойцы могли не спать по двое-трое суток.
По мнению российских военных медиков, преодолеть наркотическую зависимость в условиях боевых действий практически невозможно, и если человека не убивает пуля или снаряд, то его легко добивает наркотик. Тем временем американские фармацевтические компании планируют построить на Украине фабрику по производству синтетических психоделиков на основе ибогаина.
Кстати
В 2020 году растение ибога (вида Tabernanthe iboga), корни которого содержат вещество ибогаин, внесено в список запрещенных в России наркотических средств и наркосодержащих растений.
источник: «Российская газета»
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