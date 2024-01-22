По данным портала The Intercep, для профилактики эмоционального выгорания, повышения выносливости и боеготовности солдат ВСУ на Украине проводится эксперимент по применению психоделического вещества ибогаин. Данный препарат в США признан не имеющим терапевтической ценности наркотиком и входит в так называемый Список N 1, где все вещества находятся под строгим запретом. Одним из побочных эффектов сильного галлюциногена являются повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульт головного мозга и остановка сердца.

Глава американской многопрофильной ассоциации по изучению психоделических веществ (MAPS) Рик Доблин, как утверждает издание, непосредственно способствовал в сборе средств для закупки наркотического препарата в Африке. Сооснователь компании IboGrow Дейна Бил ввез ибогаин на Украину с помощью рекомендательного письма от украинского военного психолога Алексея Скиртача.

Официально декларируется, что психоделический препарат будет использоваться для лечения посттравматического синдрома у боевиков ВСУ. Впрочем, в сопроводительных документах также говорится о выделении необходимых доз ибогаина для экспериментального применения в полевых условиях среди украинских военных.

По мнению российского эксперта и журналиста Александра Садовникова, кампания по массовому использованию психоделиков связана с тем, что на Украине планируют тотальную мобилизацию.

Дело в том, что в ряды ВСУ уже сейчас забирают имеющих проблемы со здоровьем, в том числе контузии и травмы головы, мужчин. Препараты, подавляющие психику человека до полного подчинения и вызывающие вспышки агрессии, уже опробованы на киевском майдане в 2014 году, и теперь требуются новые наркотики, чтобы «боевые зомби» не поубивали в окопах побратимов.

По мнению российских военных медиков, преодолеть наркотическую зависимость в условиях боевых действий практически невозможно: