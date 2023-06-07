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Еще «пять копеек в копилку» террористического режима Украины – подорван амиакопровод «Тольятти-Одесса»
Скриншот: Telegram

Еще «пять копеек в копилку» террористического режима Украины – подорван амиакопровод «Тольятти-Одесса»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:49 07.06.2023

Какие уж тут сомнения в том, что на Украине правит бал террористический режим? Недавнее уничтожение Каховской ГЭС и затопление Херсонской области – недостаточный пример? «Умиляет» информация из Киева: «це не мы, а русские». Ну-ну… А аммиаком потравить людей и природу в Харьковской области… тоже русские? Свою трубу-то?! Ту самую «часть зерновой сделки»… Удивительные мы русские… Сами себе все портим. Ради чего только? В чем логика и смысл? Зато предельно ясна выгода для ВСУ и преступного украинского режима.

5 июня, около 21:00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса». В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, — сообщает Минобороны РФ.

В Telegram появились кадры близ Купянска Харьковской области — едкие пары аммиака после взрыва ВСУ трубопровода «Тольятти-Одесса» захватывают все находящееся вокруг пространство.

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Обратите внимание, подрыв аммиакопровода — это уже вторая крупная техногенная катастрофа, которую Украина устраивает за эту неделю. Зеленскому и его своре «есть чем гордиться».

PS. «The New York Times» сегодня выдала «темник» на тему «так оно и было». Издание пишет: «Обрушение Каховской дамбы, вероятнее всего, произошло из-за взрыва изнутри». Все понятно. Аммиакопровод тоже как-то «изнутри повредился»…

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