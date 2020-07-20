Еще 215 детей из Севастополя принял «Артек»

Как мы уже сообщали, Международный детский центр (МДЦ) «Артек» принял первых детей в летнем сезоне 2020 года. 1060 ребят из Крыма и Севастополя стали участниками 8-й смены «Остров Дружбы – «Артек», которая продлится 21 день. Но 19 июля лагерь принял «пополнение» из Севастополя.

Министерством просвещения РФ по согласованию с Правительством РФ увеличена квота для севастопольских детей на пребывание в Международном детском центре «Артек». Путевки получили 215 школьников, 19 июля ребята заехали в детский центр. Во время заезда соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, — сообщает пресс-служба «Артека».

Ребята, которые приехали в МДЦ, отличились в учебе, спорте и творчестве, среди них и дети из малообеспеченных семей.

Программа смены для севастопольских детей будет такой же насыщенной, как и у крымчан, заехавших в детский центр ранее. В течение смены в детском центре пройдут такие события, как День вожатого «Артека» – 24 июля, День Военно-морского флота – 26 июля, День Крещения Руси – 28 июля. 30 июля в «Артеке» отметят Международный день дружбы, а 2 августа – День рождения лагеря «Кипарисный».

Фото: пресс-служба МДЦ «Артек».