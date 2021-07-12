Еще 40 пляжей в Большой Ялте открыты для купания, но в самом городе (и в Кореизе) купаться запрещено

Роспотребнадзор разрешил открыть для купания пляжные территории Большой Ялты. В «белом списке» еще 40 пляжных территорий. Закрытыми остаются 17 пляжей: 8 – в самой Ялте и 9 – в Кореизе.

На сегодняшний день у нас остаются закрытыми восемь пляжей центральной части Ялты и девять пляжей Кореиза. Все остальные – оперштаб по Ялте может принимать решение по открытию пляжей по соответствующему документу, внесенному руководителем территориального отдела Роспотребнадзора, – рассказала глава Межрегионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Всего на территории Большой Ялты 86 пляжей и примерно десяток «диких» прибрежных территорий. По восьми ялтинским пляжам в черте города — окончательное слово за водолазами МЧС, завершающими обследование дна пляжных акваторий и Роспотребнадзором, отбирающим пробы морской воды. Глава администрации Ялты Янина Павленко попросила Роспотребнадзор проводить ежедневный забор проб на оставшихся закрытыми пляжах. Также она сообщила, что жителям и гостям ЮБК разрешено употреблять в пищу воду из-под крана.

Ограничения по водопроводной воде сняты, она хорошего качества и уже не требует кипячения. Продолжаем чистку рек даже в ночное время, работы шумные, но очень прошу отнестись с пониманием — совсем скоро их завершим, — сказала Павленко.