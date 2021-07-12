Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Еще 40 пляжей в Большой Ялте открыты для купания, но в самом городе (и в Кореизе) купаться запрещено

crimeapress_news



«Верево Сити»
Еще 40 пляжей в Большой Ялте открыты для купания, но в самом городе (и в Кореизе) купаться запрещено
Фото: Ana_J, pixabay.com

Еще 40 пляжей в Большой Ялте открыты для купания, но в самом городе (и в Кореизе) купаться запрещено

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 12.07.2021

Роспотребнадзор разрешил открыть для купания пляжные территории Большой Ялты. В «белом списке» еще 40 пляжных территорий. Закрытыми остаются 17 пляжей: 8 – в самой Ялте и 9 – в Кореизе.

На сегодняшний день у нас остаются закрытыми восемь пляжей центральной части Ялты и девять пляжей Кореиза. Все остальные – оперштаб по Ялте может принимать решение по открытию пляжей по соответствующему документу, внесенному руководителем территориального отдела Роспотребнадзора, – рассказала глава Межрегионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Всего на территории Большой Ялты 86 пляжей и примерно десяток «диких» прибрежных территорий. По восьми ялтинским пляжам в черте города — окончательное слово за водолазами МЧС, завершающими обследование дна пляжных акваторий и Роспотребнадзором, отбирающим пробы морской воды. Глава администрации Ялты Янина Павленко попросила Роспотребнадзор проводить ежедневный забор проб на оставшихся закрытыми пляжах. Также она сообщила, что жителям и гостям ЮБК разрешено употреблять в пищу воду из-под крана.

Ограничения по водопроводной воде сняты, она хорошего качества и уже не требует кипячения. Продолжаем чистку рек даже в ночное время, работы шумные, но очень прошу отнестись с пониманием — совсем скоро их завершим, — сказала Павленко.

 

 

 

Еще 40 пляжей в Большой Ялте открыты для купания, но в самом городе (и в Кореизе) купаться запрещено

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.