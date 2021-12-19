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Еще два ФАПа открылись в Белогорском районе Крыма

Еще два ФАПа открылись в Белогорском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 18:55 19.12.2021

В селах Головановка и Криничное (в Белогорском районе) открыли два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Они построены в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость объектов — 12,5 млн. и 14,6 млн. рублей.

Еще два ФАПа открылись в Белогорском районе Крыма

По словам главы Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсовета РК Анны Рубель, через два года более 40 объектов первичного звена здравоохранения Белогорского района будут полностью модернизированы или построены заново.

Сегодня современные фельдшерско-акушерские пункты появились в таких густонаселенных, но расположенных в отдалении от районного центра сёлах, как Головановка и Криничное. Для местных жителей это знаменательное событие, которого они с нетерпением ждали много лет, поскольку теперь каждый из них сможет получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях, — отметила глава парламентского комитета.

Еще два ФАПа открылись в Белогорском районе Крыма

Депутат уверена, появление таких современных объектов позволит, в том числе, решить образовавшийся кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Новые ФАПы укомплектованы всем необходимым оборудованием, мединструментами и мебелью для оказания первичной медико-санитарной помощи в селах с населением 510 человек (Головановка) и 898 человек (Криничное).

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Еще два ФАПа открылись в Белогорском районе Крыма

По информации министерства здравоохранения Крыма, на территории Республики, в частности в Джанкойском, Белогорском и Ленинском районах, открылось 12 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 амбулатории.

Все новые ФАПы и врачебные амбулатории укомплектованы необходимой мебелью и медицинским оборудованием. Организованы рабочие места для медицинских специалистов, установлено компьютерное оборудование. К новым объектам подведены все инженерные коммуникации, проведены работы по благоустройству прилегающей территории, — подчеркнули в республиканском минздраве.

Еще два ФАПа открылись в Белогорском районе Крыма

Таким образом, реализованные мероприятия по модернизации объектов здравоохранения позволят обеспечить доступность и комфортность получения доврачебной первичной медико-санитарной помощи для местных жителей и улучшить условия труда медицинских специалистов.

Фото: пресс-служба минздрава РК.

Еще два ФАПа открылись в Белогорском районе Крыма

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