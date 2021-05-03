Еще неделя выходных… Как в эти дни работают аптеки и поликлиники Крыма

Минздрав Крыма информирует о работе медицинских и аптечных организаций в праздничные и выходные дни.

Согласно приказу министерства от 23 апреля 2021 года № 1158, руководителям медицинских организаций, относящихся к ведению минздрава Крыма и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в период с 1 по 10 мая 2021 года (включительно) поручено организовать и обеспечить:

— работу кабинета неотложной медицинской помощи, процедурного и прививочного кабинетов ежедневно;

— оказание медицинской помощи пациентам на дому (согласно с поступающими вызовами), включая активные посещения больных по информации, переданной Центром медицины катастроф и СМП, патронажи;

— динамическое наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;

— доставку лекарственных препаратов для лечения лиц с новой коронавирусной инфекцией на дому при первом посещении (осмотре) пациента медицинскими работниками;

— забор биологического материала на дому для проведения лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию и его доставку в лаборатории;

— дополнительный амбулаторный прием с 4 по 8 мая с 09:00 до 14:00 узкими специалистами (согласно графику), участковыми терапевтами, педиатрами, акушерами-гинекологами, стоматологами, стоматологами детскими.

Медицинские организации, оказывающие стационарную медицинскую помощь, работают в полном объеме.

Кроме того, для организации бесперебойного обеспечения населения Республики Крым лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе для льготной категории граждан, будет организована работа аптечных организаций ГУП РК «Крым-Фармация» в период со 2 по 8 мая, и 10 мая 2021 года. Подробнее с режимом работы можно ознакомиться здесь .

Работа «горячей линии» (8 989 234 34 84) по вопросам льготного лекарственного обеспечения ГУП РК «Крым-Фармация» будет организована в период майских праздников с 4 по 7 мая 2021 года с 9:00 до 15:00.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения РК.