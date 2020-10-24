Еще один «ковидный» госпиталь развернут в Крыму. Теперь — на базе Ленинской центральной районной больницы

С целью увеличения коечного фонда в инфекционных госпиталях и обеспечения своевременной госпитализации пациентов, имеющих показания, министерством здравоохранения Республики Крым развернут инфекционный госпиталь на базе Ленинской центральной районной больницы.

Учреждением обеспечивается оказание медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями вирусной этиологии на 100 койках инфекционного профиля, — говорится в сообщении пресс-службы минздрава РК.

Уточняется, что при этом доступность оказания медицинской помощи жителям Ленинской района, в первую очередь экстренной и неотложной, не будет ограничена.

Так, согласно новой временной схеме маршрутизации предусматривается, что больные терапевтического и неврологического профиля будут госпитализироваться в ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И.Пирогова», больные педиатрического профиля — в ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница».

Вместе с тем, госпитализация больных гинекологического профиля будет осуществляться в ГБУЗ РК «Керченский родильный дом».