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Еще один «ковидный» госпиталь развернут в Крыму. Теперь - на базе Ленинской центральной районной больницы
Фото: минздрав РК

Еще один «ковидный» госпиталь развернут в Крыму. Теперь — на базе Ленинской центральной районной больницы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 21:06 24.10.2020

С целью увеличения коечного фонда в инфекционных госпиталях и обеспечения своевременной госпитализации пациентов, имеющих показания, министерством здравоохранения Республики Крым развернут инфекционный госпиталь на базе Ленинской центральной районной больницы.

Учреждением обеспечивается оказание медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями вирусной этиологии на 100 койках инфекционного профиля, — говорится в сообщении пресс-службы минздрава РК.

Уточняется, что при этом доступность оказания медицинской помощи жителям Ленинской района, в первую очередь экстренной и неотложной, не будет ограничена.

Так, согласно новой временной схеме маршрутизации предусматривается, что больные терапевтического и неврологического профиля будут госпитализироваться в ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И.Пирогова», больные педиатрического профиля — в ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница».

Вместе с тем, госпитализация больных гинекологического профиля будет осуществляться в ГБУЗ РК «Керченский родильный дом».

Еще один «ковидный» госпиталь развернут в Крыму. Теперь - на базе Ленинской центральной районной больницы

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