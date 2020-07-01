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Еще одна смерть пациента с коронавирусом в Крыму. Уже 28-я
Фото: Ngs55.ru

Еще одна смерть пациента с коронавирусом в Крыму. Уже 28-я

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:25 01.07.2020

За минувшие сутки в Крыму скончался еще один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют статистика регионального минздрава. Подробности не сообщаются (брифинги, как известно, отменены). Таким образом, общее число умерших COVID-положительных пациентов в Крыму составило 28 человек.

Всего в Рспублике Крым зарегистрировано 698 случаев COVID-19 (новых 7 — за 30 июня). С выздоровлением из больниц выписаны 517 пациентов (17 – за минувшие сутки).

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3 675 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 2 740, в стационарах находятся 284 человека, изолировано в обсерваторы – 651 человек.

Еще одна смерть пациента с коронавирусом в Крыму. Уже 28-я

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