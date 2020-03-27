Если бы не страх и враньё людей, бороться с COVID-19 было бы легче

Половина крымчан, заразившихся коронавирусом, не сообщили о своем прибытии из-за границы. Об этом рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Из 14 случаев зарегистрировано 7 очагов (инфекции) – это семейные очаги. Из них в трех случаях из семи очагов – они не заявлялись, и не были поставлены под наблюдение. Только при обращении за медпомощью первых случаев они были выявлены, и ближайшие контакты направлены под наблюдение, – сообщила Пеньковская.

Кроме того, установлено, что одна семья не соблюдала режим самоизоляции, несмотря на выданные предписания.

В одном случае при эпидрасследовании установлено, что гражданами не соблюдался режим самоизоляции при наличии всех документов. Данную семью посещали лица на дому для оказания медицинских услуг. Сегодня все материалы будут переданы в МВД, – добавила она.

Специалисты уверены: если бы люди не боялись, проявили сознательность, вовремя (на границе) сообщили о своем пребывании в неблагополучных по эпидситуации странах, бороться с инфекцией было бы легче. А пока… В Севастополе специалисты шокированы почти недельным пребыванием больной, вернувшейся из Великобритании, в отеле, СПА-комплексе «Аквамарин». Отель надо закрывать на карантин, идет розыск ВСЕХ, кто находился там на отдыхе с 17 марта.

А в Крыму власти разыскивают пассажиров автобусов, ехавших 16 марта из Краснодара в Крым, для обследования на наличие коронавируса. На нем также ехала заразившаяся за границей семья.

Просьба всем лицам, которые следовали автобусом с автовокзала Краснодара в Симферополь на микроавтобусе «Mercedes» 16 марта, время убытия ориентировочно 10:00, а также лицам, которые выехали 16 марта в 12:00 на автомобиле «Mercedes Sprinter», сообщить о себе по телефонам горячей линии и соблюдать режим самоизоляции, – сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Крыму на утро сегодняшнего дня количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 14. Все новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. В Севастополе – 5 случаев COVID-19. Все заболевшие – вернулись в город из заграничных поездок (острова в Тихом океане, Франция и Великобритания).