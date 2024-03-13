Евпатория примет участие в федеральном проекте «Пять морей», реализуемом под эгидой Президента

Как сообщил сегодня Глава РК Сергей Аксёнов, планируется участие Евпатории в федеральном проекте «Пять морей и озеро Байкал». Проект реализуется под эгидой Президента РФ Владимира Путина. Как уточнил Сергей Аксёнов, ожидается, что евпаторийская пляжная и прибрежная зона протяженностью около 11,7 км будет полностью реконструирована и благоустроена за счет средств инвесторов и при поддержке федерального центра.

Аксёнов оценил уровень организации санитарной очистки и уборки в городе, деятельность дорожного хозяйства, а также пообщался с евпаторийцами.

Важно повысить эффективность местных органов власти, четко спланировать и грамотно организовать их работу, определить необходимые алгоритмы и инструменты. Наведение порядка в Евпатории будет под постоянным контролем – подготовим город к началу туристического сезона в полном объеме, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов осмотрел ход работ по благоустройству набережной Лазурной и поручил привести в надлежащее санитарное состояние прилегающую к ней территорию, вывезти скопившийся мусор.

В настоящее время в Евпатории выполняется прокладка инженерных сетей. Как сообщил Глава Крыма, подрядные организации завершают работы, после чего планируется реконструировать ряд дорог. Кроме того, порядка 100 млн. рублей будет выделено на ремонт тротуаров. Речь в первую очередь идет о проходах к пляжным территориям и объектам досуга.

Далее Сергей Аксёнов посетил микрорайоны «Спутник-2» и «Исмаил-Бей». С 1 апреля здесь начнут проводить работы по грейдированию и отсыпке щебнем улично-дорожной сети. Процесс должен быть завершен до 15 мая. В эти же сроки приведут в порядок дороги микрорайона «Спутник-1».

Помимо этого, Глава Республики посетил МУП «Экоград» городского округа Евпатория, которое занимается утилизацией отходов. В ведении предприятия находится 21 единица техники. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства РК Сергея Донца, этого количества недостаточно. Сергей Аксёнов отметил необходимость изучить возможные варианты для предоставления машин в лизинг.

Глава РК заострил внимание руководства города на отсутствии расписания движения общественного транспорта на остановках и поручил исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Фото: пресс-служба Главы РК.