Евпаторийские здравницы продолжают работать в межсезонье

С начала года Евпаторию посетило более 300 тысяч организованных туристов. Несмотря на завершение летнего сезона, город продолжает принимать гостей. В настоящий момент в коллективных средствах размещения отдыхает около 11 тысяч человек. При этом функционирует 34 санаторно-курортных учреждения и 75 гостиниц.

Одним из санаториев, который работает в городе круглогодично, является «Золотой берег». Санаторий расположен на берегу моря в самом центре курортной Евпатории. В межсезонье здесь единоразово проживают от 400 до 450 человек. Здравница специализируется на лечении заболеваний верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, болезней костно-мышечной и соединительной ткани, болезней периферической нервной системы и заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом в санатории ежегодно проводят модернизацию оборудования. Лечение могут получить как гости, так и жители города.

Источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории