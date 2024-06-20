Евпаторийский детский санаторий «Чайка» стал одним призером Всероссийского форума «Здравница — 2024»

С 9 по 13 июня 2024 года в Ярославле прошел XXIII Всероссийский форум «Здравница — 2024». Мероприятие объединило на своей площадке специалистов и представителей санаториев, ученых и экспертов из различных регионов страны. В форуме приняли участие, в том числе, специалисты ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей».

Программа мероприятия включала пленарные заседания, тематические секции, круглые столы, мастер-классы и выставку. Ведущие специалисты поделились своими исследованиями и новыми подходами в области курортологии. Тематические секции охватили различные аспекты санаторного лечения, включая инновационные методики, медицинскую реабилитацию, диетологию и физиотерапию. Круглые столы и мастер-классы представили участникам возможность получить практические навыки.

На форуме была представлена работа евпаторийского санатория «Чайка» им. Гелиловичей: методики санаторно-курортного лечения пациентов, лечебная база, педагогическая и творческая работа.

Санаторий принимает участие в этом форуме не впервые и в четвертый раз отмечен наградами. В этом году санаторий награжден золотой медалью в номинации «Лучшая детская специализированная здравница», а руководитель учреждения Анна Серединская — золотой медалью в номинации «Лучший руководитель детской здравницы».

Напомним, что ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей» является одним из старейших санаториев Крыма. Учреждение работает круглый год и принимает на лечение детей с семи лет без сопровождения и с двух лет – с сопровождением. Санаторий является многопрофильным, здесь также проводится медицинская реабилитация детей с заболеваниями центральной нервной системы.

Фото и материалы: минздрав РК.

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