ФАС наказала руководителя Медицинского информационно-аналитического центра Севастополя  

Директор севастопольского ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр» оштрафован на 150 тысяч рублей. Такое решение приняло управление ФАС по Республике Крым и г. Севастополю по материалам проверки, проведенной прокуратурой города.

Учреждением с субъектами хозяйствования заключены 5 государственных контрактов на поставку медицинского оборудования в учреждения здравоохранения города. Предпринимателями условия государственных контрактов выполнены в полном объёме, однако руководителем бюджетного учреждения меры по оплате подрядчикам оказанных услуг своевременно не приняты, – сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

Были возбуждены дела в связи с нарушением должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ).

В ходе прокурорской проверки задолженность по всем контрактам перед подрядчиками погашена.