ФАС России проводит проверку: завышены или нет тарифы мобильной связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от «большой четверки» мобильных операторов ответы на запрос ведомства в связи с повышением цен на ряд архивных тарифов и завершит проверку в кратчайшие сроки. Об этом говорится в сообщении ФАС.
Все операторы связи в установленный срок представили в ФАС ответы на запрос. Анализируется свыше 4 тыс. тарифных планов. ФАС в кратчайшие сроки завершит проверку на предмет соответствия антимонопольному законодательству, — сказал заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.
Предупреждение об изменении части архивных тарифов в ряде регионов с января также публиковал оператор Tele2. В свою очередь в МТС предупреждали абонентов о повышении с 30 января цен на некоторые архивные тарифы.
В связи с этим ФАС отправила запросы компаниям с требованием представить до 31 января сведения о тарифных планах в России, в рамках которых с 1 января планировалось повышение стоимости услуг связи, с разбивкой по регионам действия тарифного плана, указанием сведений, является тарифный план архивным или доступным для подключения, изменение стоимости, изменение наполнения тарифного плана, а также количество абонентов на каждом тарифном плане, для которых произошли изменения.
Тарифы в Крыму.
Кроме того, отдельный запрос ранее ФАС отправила в МТС в связи со «значительным количеством» обращений граждан о прекращении с 30 января действия опций оператора «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия +» в путешествиях по Республике Крым и Севастополю и необходимости подключения опции «Легкий отпуск».
В ответ на запрос антимонопольного органа МТС проинформировал ФАС, что планировал отменить действие тарифных опций, но изменил свое решение. Опции продолжат действовать у всех абонентов МТС, приезжающих в Республику Крым, — уточнил Голомолзин.