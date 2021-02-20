ФЦП развития Крыма и Севастополя продлена до 2025 года

Программа стала дороже на 117 млрд. рублей.

Правительство утвердило продление до 2025 года федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее ФЦП развития Крыма и Севастополя была утверждена до 2024 года. Заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров в январе сообщал, что планируется ее продление.

По поручению Президента [РФ Владимира Путина] была разработана программа с продлением до 2025 года, предусматривающая включение социально значимых объектов. Всего в рамках ФЦП регионам в период с 2021 по 2025 год будет выделено порядка 600 млрд рублей. В их числе объекты комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, реконструкция и строительство подъездов от автомобильной дороги «Таврида» к Южному побережью Крыма в четырехполосном исполнении. Продление программы позволит лучше планировать инвестиционно-строительный цикл и реализовать все намеченные объекты в срок, — приводятся в сообщении слова Вице-премьера Марата Хуснуллина.

Документом предусмотрено продление упрощенного механизма доведения средств федерального бюджета при реализации мероприятий программы в 2021 году.

Необходимость очередной корректировки программы предусмотрена продлением срока ее реализации до 2025 года, а также включением, в том числе объектов и мероприятий комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, — приводит пресс-служба слова Назарова.

На 2021 год в рамках программы запланировано завершение, в том числе Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, строительство водовода в поселке Орджоникидзе, городе Феодосия, строительство и реконструкция автомобильной дороги «Симферополь — Евпатория – Мирный». Также в рамках программы в 2021 году запланировано открытие трех школ, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов и 13 детских садов.

В первую очередь, самый важный на сегодняшний день вопрос — водоснабжения. Запланированы мероприятия по очистке стоков на КОС «Южные», снижению водопотерь, разведке дополнительных скважин и опреснению морской воды. Из инфраструктурных проектов добавлен ремонт улицы Капитанская, где по поручению президента строится культурный кластер. Средства добавлены на программы газификации и теплоснабжения. Включены мероприятия по строительству театра танца им. В. А. Елизарова, ремонтно-реставрационные работы театра им. А. В. Луначарского, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

ФЦП увеличена на 9,3%, или на 117 млрд. рублей — до 1,374 трлн. рублей.

Благодаря реализации федеральной целевой программы в республику Крым вкладываются колоссальные федеральные средства, регион меняется и хорошеет на глазах, уверен, что совсем скоро Крым станет новой точкой мирового притяжения. Сегодня Крым сам похож на большую строительную площадку и преображается с каждым годом. Строятся новые дороги и объекты инженерной инфраструктуры, учреждения здравоохранения, школы, детские сады и жилые дома, объекты туркластера и физкультурно-оздоровительные комлексы, полигоны ТКО, объекты берегоукрепления и транспортного комплекса. Приоритет реализации объектов направляется на мероприятия по водообеспечению и водоснабжению Республики Крым, — уточнил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.