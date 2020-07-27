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Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя продлена до 2024 года

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя продлена до 2024 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 27.07.2020

Федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлили до 2024 года. Принято решение увеличить ее объем до 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Я хочу сообщить хорошую новость: Председатель Правительства буквально вчера подписал программу продления ФЦП Крыма и Севастополя. Это означает, что теперь у нас горизонт планирования до 2024 года, выделено дополнительное финансирование, что позволит, безусловно, и Севастополю, и Крыму более плавно и планомерно рассчитывать свою работу, иметь возможность гибкого и оперативного управления, — сказал Марат Хуснуллин.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. Она модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. После предыдущей пролонгации она должна была действовать до 2022 года, финансирование предполагалось в объеме 961,20 млрд рублей. Ранее министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов сообщал, что в проект корректировки ФЦП планируется дополнительно включить еще 72 мероприятия общей стоимостью более 210 млрд. рублей.

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя продлена до 2024 года

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