Феодосия чуть не «утонула» в мусоре. Вмешался премьер Крыма Юрий Гоцанюк

Проблемы ЖКХ, в частности с вывозом мусора стали причиной рабочего выезда в Феодосию главы правительства Крыма Юрия Гоцанюка.

Первый вопрос, который обсудили с руководством города и министерством ЖКХ, — о санитарной очистке Феодосии, проведённой работе по вывозу мусора с контейнерных площадок и прилегающих территорий, ликвидации стихийных свалок, уборке пляжных территорий, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, окончательный вариант решения проблемы будет подготовлен по итогам поездки.

Рассмотрели вопросы о работе управляющих компаний в Феодосии, об устранении утечек в сетях водоснабжения и водоотведения, ремонте аварийных сетей. Уделили внимание работе общественного транспорта и соблюдению масочного режима в период распространения коронавирусной инфеции, ремонт дорог, капремонты в учреждениях здравоохранения, благоустройство дворовых и общественных территорий города, — отметил Юрий Гоцанюк.

Так все-таки, почему Феодосию завалило мусором?

Власти признают: объемы твердых коммунальных отходов по сравнению с июлем месяцем заметно вырос. Кроме того, отмечают в Феодосии, есть проблемы «с кадровым обеспечением в подрядной организации по вывозу мусора». На сегодня в городском округе работает 21 единица техники по вывозу мусора. Много это или мало? Еще один момент – график уборки отходов.

Вывоз мусора осуществляется по графику с 7 часов утра. Это неправильно. Время начала работ будет подкорректировано на более ранний период, — согласился министр ЖКХ РК Сергей Донец с замечанием премьер-министра.

Наиболее проблемная ситуация сложилась в пгт Коктебель. Пока принято решение о выделении дополнительных контейнеров для организации еще двух контейнерных площадок в поселке.

Юрий Гоцанюк обратил внимание, что общественные пространства поддерживаются в надлежащем состоянии, покос травы и уборка территорий осуществляется. А вот на придомовых территориях есть проблемные моменты. Управляющим компаниям дано поручение в ближайшие дни исправить ситуацию по покосу травы и более тщательной уборке дворов МКД.

Свои замечания высказала и главный государственный жилищный инспектор Республики Крым Элина Акулова, которая с начала недели проводит мониторинг состояния домов и качества оказания услуг в округе, встречаясь с жителями МКД и представителями общественных организаций. По ее мнению, сложившийся тариф на содержание общедомового имущества — от 8,6 до 13 рублей за квадратный метр — не является экономически обоснованным и требует корректировки. Жители отказываясь от той или иной услуги, например, уборки подъездов, но и сами их не убирают. В Феодосии есть дома, которые не выбрали способ управления, но их мало. К ним применяются утвержденные Администрацией города тарифы. До 15 сентября дано поручение утвердить экономически обоснованные тарифы.

Крымский премьер не ограничился совещаниями. Юрий Гоцанюк объехал феодосийские дворы, пообщался с местными жителями.

Побывал на улицах Симферопольское шоссе, Федько, Крымская, Дружбы, переулке Танкистов, Выслушал жалобы и пожелания жителей многоквартирных домов. Вместе с ответственными лицами также осмотрел многоквартирные дома на предмет надлежащего содержания общего имущества управляющими организациями и придомовых территорий МКД, — сказал Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, жители домов, например, отмечали качественное благоустройство в их дворах, однако в ряде дворов не были установлены лавки. Жаловались феодосийцы на проблемы с канализацией и необходимость её капитального ремонта, а также на отсутствие ливнёвок.

Волнует горожан также обустройство детских и спортивных площадок. Некоторые граждане жаловались, что водители транспортных средств во дворах многоэтажных домов зачастую не соблюдают правила дорожного движения. В связи с этим дал поручение поставить знаки ограничения движения во дворах, — сказал Юрий Гоцанюк.

Ещё одна проблема, на которую обратил внимание председатель Правительства Крыма, и на которую указывали жители домов, наличие агрессивных бродячих собак. В связи с этим дано поручение Госкомветеринарии Крыма решить этот вопрос.

Фото: пресс-служба администрации Феодосии, «Кафа» и страница в Facebook А.Талипова.