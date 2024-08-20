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Феодосийские пляжи обновляют по нацпроекту

Феодосийские пляжи обновляют по нацпроекту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:15 20.08.2024

При поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Феодосии на сумму 9,94 млн руб. благоустроен песчано-галечный пляж «Барабулька», а также пляж в районе базы отдыха «Дим» в пгт. Коктебель на общую сумму 6,5 млн руб.

На благоустройство 18 пляжей в 2023 году была выделена федеральная субсидия в форме межбюджетных трансфертов в размере 150,69 млн руб., что позволило сделать их более притягательными для взрослых и детей, в том числе отдыхающих с ограниченными физическими возможностями. Средства доведены получателям средств субсидии в 2023 году по итогам проведения конкурсных процедур. Для комфортного и безопасного отдыха на феодосийских пляжах установили бунгало, душевые, кабинки для переодевания, дорожки, шезлонги, зонты, теневые навесы и качели. В том числе, позаботились и о маломобильных гражданах. При входе на пляж и в море они могут воспользоваться перилами. За безопасностью отдыхающих следят спасатели. Для них установили два поста со всем необходимым оборудованием, — сообщили в пресс-службе Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис). 

Вместе с тем на обновленном пляже «Барабулька» в Феодосии также установлены питьевые фонтаны. Для малышей появился отдельный бонус – игровая площадка, а для взрослых и детей более старшего возраста – спортивная и волейбольная площадка.

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Благодаря реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» благоустроены пляжи в Ялтинском, Алуштинском, Судакском, Феодосийском, Евпаторийском регионах, Ленинском районе, Саках и Керчи.

Национальный проект помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

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