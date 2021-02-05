Февральские заботы севастопольского ОД «Доброволец»: труд и милосердие

Начало февраля в жизни Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» ознаменовано продолжением всех работающих проектов, упорным трудом на «Доброй ферме» и помощью людям. Лидер «Добровольца», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков из скромности об этом не рассказывает, но люди в соцсетях благодарят.

Команда добровольцев «Сердца Севастополя» выражает благодарность Дмитрию Голикову и его супруге за помощь отцу, который после смерти своей жены самостоятельно воспитывает троих детей. Дмитрий взял на себя продуктовую поддержку семье. Поддержку сроком на год. У нас нет слов, что бы описать реакцию отца, когда мы ему сообщили эту новость, он чуть не заплакал.Мужчине, правда, совсем не просто справляться. И то, что Дима подключился к помощи — это очень здорово. Нужная и важная помощь. Спасибо огромное от всех нас, — запись севастопольской общественницы Анастасии Макеевой.

А вот еще одна история, которая благодаря помощи активистов «Добровольца» и его друзей закончится хорошо (а ее начало — ЗДЕСЬ).

Друзья! Радостные новости в нашей инвалидной организации. Вы помните историю Вячеслава из села Тыловое: много лет он жил в этом селе с украинским гражданством, так как по состоянию здоровья не мог оформить российское, хотя имел на него полное право. Сегодня мы поздравляем Вячеслава и его адвоката Чикину Татьяну Андреевну с выигранным делом… Скоро Вячеслав оформит все необходимые документы и сможет получать по полису ОМС бесплатную медицинскую помощь. А мы постараемся помочь ему пройти необходимое обследование и, в случае необходимости, подготовим все документы для получения Вячеславом инвалидности. За то время, что он провёл без медицинской помощи, состояние его здоровья значительно ухудшилось. Однако, если комиссия МСЭ признает его право на инвалидность, Вячеслав сможет оформить не только льготные рецепты на медикаменты, но и пенсию по инвалидности. Огромное спасибо всем неравнодушным жителям наших долин за искреннее сочувствие и желание помочь ближнему, — запись руководителя Общества инвалидов Байдарской и Варнаутской долин Андрея Фомина.

Эти маленькие победы севастопольских общественников – на самом деле – большая помощь конкретным людям, участие и милосердие.

Кроме того, ОД «Доброволец», как и обещал Дмитрий Голиков, продолжает все намеченные на год социальные программы и проекты (от поддержки севастопольских юных спортсменов до бесплатного хлеба). Особняком – проект «Настоящие продукты». Напомним, для его реализации было создано КФХ «Добрая ферма», обустроены теплицы. И там, как говорится, «все по плану».

«Добрая Ферма» продолжает развиваться. Пока подрастает рассада, проводим фрезерование почвы. Готовимся к высадке рассады огурцов из кассет в почву. Чуть позже будут и помидоры. Ещё нет месяца рассаде томатов. Корневая система отличная, — рассказал (и проиллюстрировал фото) Дмитрий Голиков.

А ведь свободного времени у лидера «Добровольца» — в обрез. Надо успеть все, в том числе и уделить внимание любимому виду спорта (Голиков – вице-президент Севастопольской Федерации бокса). Так, на базе 4-й спортивной школы олимпийского резерва состоялись тренировочные спарринги кандидатов в сборную города Севастополя по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет.

Вместе с вице-президеном севастопольской Федерации бокса Павлом Михайловым, членом президиума Апти Эльмуртазаевым и исполнительным директором ФБС Олегом Баландиным понаблюдал за ходом поединков, — признался Дмитрий Голиков.

Лидер «Добровольца» заверил, что Общественное Движение вместе с объединением «Здоровые силы Севастополя» продолжит всячески поддерживать юных спортсменов.

Фото: пресс-служба ОД я»Доброволец».