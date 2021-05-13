ФК «Севастополь» досрочно, за 5 туров (!) до финиша стал победителем крымской футбольной Премьер-лиги  

12-13 мая в Крыму проходили матчи 23-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21.

В среду, 12 мая, симферопольская «ТСК-Таврия» в домашнем матче переиграла молодежненскую «Крымтеплицу». Симферопольцы открыли счет на 14-й минуте после гола в исполнении Алексея Концедалова. На 50-й минуте Кирилл Клыша удвоил превосходство столичной команды. Несмотря на отставание в два мяча, «тепличники» нашли в себе силы счет сравнять. На 57-й минуте атака молодежненцев завершилась автоголом Арсена Абляметова, а на 79-й минуте Сейран Гафаров восстановил равновесие. Но удержать ничью «Крымтеплица» не сумела. На 4-й компенсированной минуте Антон Монахов принес победу «ТСК-Таврии» – 3:2. Отметим, что «Крымтеплица» терпит четвертое поражение кряду.

В четверг, 13 мая, были сыграны еще три поединка.

Феодосийская «Фаворит-ВД Кафа» вновь уступила. На этот раз обидчиком феодосийцев стал керченский «Океан». В дебюте первого тайма керчан вывел вперед Борис Гогичаишвили, реализовав пенальти. В начале второй половины матча феодосийцы отыгрались – отличился Ефим Золотарев. В дальнейшем еще три гола побывало в воротах «Фаворита-ВД Кафы». В составе «Океана» забивали Роман Разживин (61-я минута), Азат Закаев (79-я) и Алексей Курилов (89-я). В итоге 4:1 – победа керченской команды.

ФК «Евпатория» в родных стенах переиграл гостей из бахчисарайского «Кызылташа» – 2:0. Дублем в этом поединке отличился Длявер Нуридинов (30-я и 78-я минуты). Евпаторийцы продолжают сражаться за место в призах, а «Кызылташ» уже на пять очков отпускает от себя «Океан».

ФК «Севастополь» на своем поле добился минимальной победы в игре со скворцовским «Гвардейцем» – 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 49-й минуте забил Виталий Мироненко. Благодаря этой победе севастопольцы за пять туров до финиша чемпионата стали недосягаемы для конкурентов и обеспечили себе золотые медали чемпионата Премьер-лиги КФС сезона-2020/21! Сразу после окончания матча президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха вручил футболистам «Севастополя» чемпионский кубок.

Матчи 24-го тура Премьер-лиги КФС будут пройдут 23 мая. Сыграют: «Кызылташ» – «ТСК-Таврия», «Гвардеец» – «Фаворит-ВД Кафа», «Океан» – «Евпатория» и «Крымтеплица» – «Севастополь».

Фото и материалы: пресс-служба Крымского футбольного союза. Больше информации — ЗДЕСЬ.