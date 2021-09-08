Флаг Госкомрегистра Крыма подняли на Эльбрус

Флаг Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым был поднят на высочайшую вершину России и Европы – гору Эльбрус, расположенную на границе республик Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария. Идея развернуть флаг с изображением герба Республики Крым и названием своей организации на самом высокогорном пике страны принадлежит непосредственному участнику восхождения – консультанту отдела регистрации прав на объекты недвижимости Ялтинского городского управления Госкомрегистра Сергею Михалинчуку.

Свое путешествие на Эльбрус он планировал давно. К непростому испытанию готовился заранее: ходил в тренажерный зал, бегал на стадионе, совершал марш-броски по крымским горам. Шутка ли — западная вершина Эльбруса поднимается на 5642 метра над уровнем моря, ее каменный собрат возвысился на 5416 метров. Недаром Эльбрус входит в семерку самых высоких вершин планеты, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Осуществить задуманное специалист Госкомрегистра смог на прошлой неделе во время отпуска. В горы Сергей отправился вместе с единомышленниками из родной Ялты. Несколько дней акклиматизации, инструктажей по технике безопасности, ожидания подходящей погоды и вот 5 сентября в 3.30 утра началось восхождение с определенной высоты, куда группу доставили на спецтехнике. Судя по фото, участникам затяжного подъема с погодой повезло: солнечная погода позволила увидеть богатство и природное великолепие здешних мест, величественность горных хребтов. Хотя в реальности в горах было невероятно холодно, сказывались мощные порывы ветра и сильное давление. Так или иначе цель была достигнута – сотрудник ведомства получил массу незабываемых личных впечатлений и приложил усилия, чтобы Госкомрегистр тоже отметился на высочайшей точке Европы.

В нашем коллективе работает немало людей, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом, любят туризм и путешествия. В 2019-м успешное восхождение на Эльбрус совершил специалист ведомственной пресс-службы Алексей Родзинский, знаю, что и другие коллеги побывали там на более умеренных высотах. Однако именно Сергей Михалинчук своим поступком внес весомый вклад в укрепление корпоративного духа нашей большой команды. Хочется поздравить его с преодолением такого интересного рубежа, пожелать новых достижений и покорения любых вершин!, – отмечает председатель Госкомрегистра Инна Смаль.