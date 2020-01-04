Флагман Черноморского флота выйдет в море после ремонта и модернизации

Ремонт флагмана Черноморского флота — гвардейского ракетного крейсера «Москва», не выходившего в море около трёх лет, близится к завершению, сообщил директор 13-го Судоремонтного завода ЧФ Александр Юрьев.

В ноябре-декабре объектами, которым уделялось особое внимание, стали флагман флота ГРКР «Москва», большие десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Орск», «Цезарь Куников», сторожевой корабль «Пытливый», малый противолодочный корабль «Муромец», морской тральщик «Иван Голубец»… Ответственные работы выполнены на «Москве» – корабль на ходу, работы близки к завершению, — рассказал директор завода.

Он уточнил, что также в ремонте уже пять лет находится подводная лодка «Алроса», которая много лет после распада СССР и до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году была единственной подлодкой ЧФ.

Особый объект — подводная лодка «Алроса», на которой кроме собственно ремонта ведутся модернизационные работы, которые существенно повысят боевые возможности субмарины. На этом «заказе» каждый день задействовано до 100 производственных рабочих, и это без учёта специалистов других служб и подразделений. То же самое можно сказать о малом ракетном корабле на воздушной подушке «Бора». Задачи ответственные, потому темпы работ высокие, финиш – не за горами, — добавил Юрьев.

Крейсер «Москва» не выходил в море с 2016 года в связи с ремонтом и модернизацией корабля, первое плавание после завершения первого этапа ремонта состоялось 5 июня 2019 года. Когда работы завершатся полностью, не сообщалось.

По материалам ТАСС и «Вести-Крым».