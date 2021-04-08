Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота провёл артиллерийские стрельбы по береговым целям

Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям, расположенным на межвидовом полигоне Опук на Крымском полуострове.
Стрельбы по береговым целям были проведены в рамках контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения. В ходе первого этапа стрельб расчёты артиллерийской боевой части фрегата отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения.
На втором этапе мероприятия артиллеристы выполнили подготовительные стрельбы из артиллерийской установки А-190 по береговым целям. В рамках зачётных артиллерийских стрельб личный состав успешно поразил как видимые береговые цели, так и невидимые, выполняемые по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Следующим этапом проверки выучки и слаженности действий экипажа фрегата «Адмирал Эссен» станет совместное учение по отражению авиаудара условного противника с истребителями морской авиации и ПВО ЧФ.
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