Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота провёл артиллерийские стрельбы по береговым целям

Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям, расположенным на межвидовом полигоне Опук на Крымском полуострове.

Стрельбы по береговым целям были проведены в рамках контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения. В ходе первого этапа стрельб расчёты артиллерийской боевой части фрегата отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения.

На втором этапе мероприятия артиллеристы выполнили подготовительные стрельбы из артиллерийской установки А-190 по береговым целям. В рамках зачётных артиллерийских стрельб личный состав успешно поразил как видимые береговые цели, так и невидимые, выполняемые по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.